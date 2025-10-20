Trump răspunde, de la bordul Air Force One: „Donbasul nu a fost oferit Rusiei”/„Protestele No Kings cred că sunt o glumă”

Președintele Donald Trump a vorbit duminică cu reporterii la bordul avionului Air Force One. A fost abordată o gamă largă de subiecte, de la politica externă la politica internă.

Pe plan internațional, Trump a reiterat apelul său către Rusia și Ucraina de a accepta liniile de front actuale.

Pe plan național, președintele a râs de protestele „No Kings”, calificându-le drept „o glumă”.

Trump se justifică: „Donbasul nu a fost oferit Rusiei”

„Președintele SUA a aruncat deoparte hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin și a repetat punctele discutate de liderul rus în convorbirea telefonică pe care au avut-o în ziua precedentă”, spun sursele FT.

Acum, însă, Donald Trump a declarat că în negocierile cu Zelenski varianta predării Donbasului Rusiei „nu a fost niciodată discutată”. Potrivit lui, discuția a fost doar despre înghețarea ostilităților pe linia frontului actuală.

„Lasă lucrurile așa cum sunt acum. Ei pot… negocia ceva mai târziu”, a spus Trump.

Anterior, The Washington Post scria că Putin i-ar fi propus lui Trump să oprească războiul în schimbul unor părți din regiunile Zaporojie și Herson. Iar Financial Times susținea că Trump repeta cerințele lui Putin și îl convingea pe Zelenski să retragă trupele din Donbas, amenințând că altfel Rusia va „distruge” Ucraina.

Trump, despre protestele „No Kings”: „Sunt o glumă”

„Cred că este o glumă”, a declarat Trump reporterilor, când a fost întrebat duminică despre protestele „No Kings”.

„M-am uitat la oameni – ei nu sunt reprezentativi pentru această țară. Și m-am uitat la toate pancartele noi… Cred că au fost plătite de [George] Soros și alți nebuni radicali de stânga”, a continuat Trump. „Așa se pare. Verificăm acest lucru.”

