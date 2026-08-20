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Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR

Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
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Tudor Chirilă își extinde aria de comentarii din spațiul public și ajunge, de această dată, la Constituție și la activitatea Curții Constituționale a României. Activistul politic a publicat pe Facebook o amplă analiză în care critică întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și judecătoarea Simina Tănăsescu, dar și modul în care CCR a fost folosită de-a lungul timpului în dispute politice.

Chirilă susține că întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a fost o „greșeală”, mai ales prin prisma momentului în care a avut loc, cu doar câteva zile înaintea unei decizii a CCR privind amendamentul asociat lui Dominic Fritz.

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„Nu există însă nicio probă că dosarul Fritz a fost discutat”

Actorul spune că simpla apariție a întâlnirii a fost suficientă pentru a alimenta suspiciunile, chiar dacă, în opinia sa, nu există dovezi că premierul ar fi intervenit în activitatea judecătoarei.

”Cred că întâlnirea Bolojan-Tănăsescu a fost o greșeală. Nici locul și nici momentul nu au fost bine alese. Și a fost o greșeală pentru că era evident că există riscul unor interpretări, cu câteva zile înainte de o decizie CCR pe „amendamentul” Fritz. Electoratul care îl susține pe Bolojan e sătul de întâlniri dubioase între politicieni și magistrați. Și tocmai pentru că asta e specialitatea PSD această întâlnire nu ar fi trebuit să se întâmple decât într-un cadru corect organizat și cu o agendă clară. Lumea a aflat despre subiectul întâlnirii mai târziu, ceea ce a creat impresia că se ascunde ceva. Pentru un electorat care speră la transparență nu a fost un semn bun. Pentru că a părut că această întâlnire a fost diferită de conduita lui Bolojan de la guvern, aceea a unei comunicări oneste, a unor măsuri asumate (chiar dacă dure sau nedrepte) și cu focus pe corectitudine.
Tănăsescu a votat apoi împotriva amendamentului și va redacta o opinie separată. Asta nu înlătură suspiciunea creată de întâlnire — dimpotrivă, poate chiar s-o alimenteze. Tocmai de aceea întâlnirea a fost o greșeală”, a scris Chirilă.

El subliniază însă că nu există dovezi privind o eventuală influențare a deciziei CCR.

„Nu există însă nicio probă că dosarul Fritz a fost discutat sau că votul Tănăsescu a fost influențat de Ilie Bolojan”, afirmă actorul.

În același timp, Chirilă atrage atenția asupra faptului că Simina Tănăsescu, profesor de drept constituțional, ar fi renunțat la calitatea de judecător-raportor în dosar, rolul fiind preluat de Csaba Asztalos.

”Mai aflăm că Simina Tănăsescu care este profesor în drept constituțional (a coordonat alături de Ioan Muraru volumul „Constituția României. Comentariu pe articole”) a renunțat la calitatea de judecător-raportor adică nu a mai pregătit dosarul și analiza pe care le-au primit judecătorii înaintea votului și a încredințat acest rol lui Csaba Asztalos”, a scris Chrilă.

Tudor Chirilă citează din Constituție

De aici, activistul politic intră și mai adânc în zona dreptului constituțional. Chirilă invocă articolul 15 alineatul 2 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile.

Pentru a-și susține argumentația, citează din comentariile lui Ioan Muraru la Constituție, volum coordonat împreună cu Simina Tănăsescu.

„…este absurd să se pretindă unui subiect de drept să răspundă pentru comportamente și o conduită ce a avut-o anterior intrării în vigoare a unei legi care reglementează această conduită”, citează Chirilă.

„Și ajungem exact la problema cea mai mare. Încrederea. Încrederea în instituții, în legi, în stat”, scrie actorul.

„Merită să ne întrebăm dacă CCR e un instrument politic?”

Chirilă își continuă analiza cu o listă a unor momente controversate în care Curtea Constituțională a fost implicată în conflicte politice, începând cu 2012 și ajungând până la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Activistul politic pune astfel sub semnul întrebării percepția potrivit căreia CCR ar fi fost folosită politic în diferite perioade.

„Ia să vedem, merită să ne întrebăm dacă CCR e un instrument politic? Și cine l-a folosit cel mai des? Nu cumva golanii de la PSD în combinație cu PNL (când formau USL)”, scrie Chirilă.

În aceeași postare, el enumeră mai multe episoade politice în care CCR a avut un rol important, de la conflictul privind suspendarea lui Traian Băsescu și cazul OUG 13 până la dosarele care au vizat completurile de judecată și, mai recent, anularea alegerilor din 2024.

Chirilă îl critică pe Bolojan, dar atacă și PSD

Chirilă precizează că nu îl consideră pe Ilie Bolojan un „erou” și admite că premierul a făcut greșeli.

„Eu am scris acum ceva timp că Bolojan nu ar trebui să fie considerat un erou. Rar politicienii sunt eroi pentru că politica implică compromis, ceea ce în general eroii nu fac. A făcut greșeli. Pe care le plătim tot noi.Când văd cum de aproape un an de zile PSD a mitraliat constant guvernul în care se afla, când îi văd cum votează împreună cu AUR demolarea guvernului din care au făcut parte și pe care l-au criticat din prima zi, când te uiți la figurile mafiote din partidul ăsta care pretinde că vrea binele României, te iei cu mâinile de cap”, scrie Chirilă.

Lista politicienilor care, în viziunea lui Chirilă, au „șlefuit” România

Actorul face apoi o lungă enumerare a politicienilor PSD și PNL pe care îi consideră responsabili pentru modul în care a evoluat România în ultimii 35 de ani.

Băi, fraților, ce avem noi aici? Păi, hai să vedem «figurile marcante» de la PSD care au «șlefuit» și «construit» România în ultimii 35 de ani”, scrie Chirilă, după care îi enumeră pe Ion Iliescu, Adrian Năstase, Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu și alți foști lideri ai partidului.

El îi include în criticile sale și pe mai mulți lideri liberali, printre care Traian Băsescu, Klaus Iohannis, Călin Popescu-Tăriceanu, Crin Antonescu, Lucian Bode și Cătălin Predoiu.

Nici USR nu scapă de criticile lui Chirilă

Deși apără formațiunea în actualul conflict politic, actorul precizează că nu este un susținător necondiționat al USR.

„Io nu-i apăr cu orice preț pe useriști”, spune Chirilă, după care amintește că l-a criticat pe Dan Barna după alegerile prezidențiale și că i-a reproșat lui Vlad Voiculescu participarea la protestele din Piața Victoriei.

El susține că în USR există oameni care au făcut greșeli și chiar „figuri dubioase”, însă consideră că partidul nu poate fi pus pe același plan cu PSD și vechea alianță USL.

„N-are cum să-ți dea semnul egal. N-are cum”, afirmă actorul.

În final, Tudor Chirilă revine la tema încrederii, pe care o transformă în firul roșu al întregii sale postări: „Întâlnirea a fost greșită pentru că distruge încrederea. Amendamentul este mai GRAV pentru că distruge încrederea în lege. Istoria folosirii CCR DISTRUGE încrederea în arbitru. PSD–AUR distruge încrederea în responsabilitatea guvernării”, a mai transmis Chirilă.

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