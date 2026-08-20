Tudor Chirilă își extinde aria de comentarii din spațiul public și ajunge, de această dată, la Constituție și la activitatea Curții Constituționale a României. Activistul politic a publicat pe Facebook o amplă analiză în care critică întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și judecătoarea Simina Tănăsescu, dar și modul în care CCR a fost folosită de-a lungul timpului în dispute politice.

Chirilă susține că întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a fost o „greșeală”, mai ales prin prisma momentului în care a avut loc, cu doar câteva zile înaintea unei decizii a CCR privind amendamentul asociat lui Dominic Fritz.

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„Nu există însă nicio probă că dosarul Fritz a fost discutat”

Actorul spune că simpla apariție a întâlnirii a fost suficientă pentru a alimenta suspiciunile, chiar dacă, în opinia sa, nu există dovezi că premierul ar fi intervenit în activitatea judecătoarei.

”Cred că întâlnirea Bolojan-Tănăsescu a fost o greșeală. Nici locul și nici momentul nu au fost bine alese. Și a fost o greșeală pentru că era evident că există riscul unor interpretări, cu câteva zile înainte de o decizie CCR pe „amendamentul” Fritz. Electoratul care îl susține pe Bolojan e sătul de întâlniri dubioase între politicieni și magistrați. Și tocmai pentru că asta e specialitatea PSD această întâlnire nu ar fi trebuit să se întâmple decât într-un cadru corect organizat și cu o agendă clară. Lumea a aflat despre subiectul întâlnirii mai târziu, ceea ce a creat impresia că se ascunde ceva. Pentru un electorat care speră la transparență nu a fost un semn bun. Pentru că a părut că această întâlnire a fost diferită de conduita lui Bolojan de la guvern, aceea a unei comunicări oneste, a unor măsuri asumate (chiar dacă dure sau nedrepte) și cu focus pe corectitudine.

Tănăsescu a votat apoi împotriva amendamentului și va redacta o opinie separată. Asta nu înlătură suspiciunea creată de întâlnire — dimpotrivă, poate chiar s-o alimenteze. Tocmai de aceea întâlnirea a fost o greșeală”, a scris Chirilă.

El subliniază însă că nu există dovezi privind o eventuală influențare a deciziei CCR. „Nu există însă nicio probă că dosarul Fritz a fost discutat sau că votul Tănăsescu a fost influențat de Ilie Bolojan”, afirmă actorul. În același timp, Chirilă atrage atenția asupra faptului că Simina Tănăsescu, profesor de drept constituțional, ar fi renunțat la calitatea de judecător-raportor în dosar, rolul fiind preluat de Csaba Asztalos. ”Mai aflăm că Simina Tănăsescu care este profesor în drept constituțional (a coordonat alături de Ioan Muraru volumul „Constituția României. Comentariu pe articole”) a renunțat la calitatea de judecător-raportor adică nu a mai pregătit dosarul și analiza pe care le-au primit judecătorii înaintea votului și a încredințat acest rol lui Csaba Asztalos”, a scris Chrilă. Tudor Chirilă citează din Constituție De aici, activistul politic intră și mai adânc în zona dreptului constituțional. Chirilă invocă articolul 15 alineatul 2 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Pentru a-și susține argumentația, citează din comentariile lui Ioan Muraru la Constituție, volum coordonat împreună cu Simina Tănăsescu.

„…este absurd să se pretindă unui subiect de drept să răspundă pentru comportamente și o conduită ce a avut-o anterior intrării în vigoare a unei legi care reglementează această conduită”, citează Chirilă.