Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară

Echipa națională de fotbal a României joacă diseară, de la ora 19:00, cel mai important meci al actualei campanii de calificare la Cupa Mondială: semifinala cu Turcia, din play-off-ul pentru stabilirea ultimelor formații prezente la turneul final din vară. Partida va avea loc pe fostul „Inonu”, arena clubului Beșiktaș, acolo unde Daniel Pancu și Mircea Lucescu au scris istorie.

Dacă bat diseară, „tricolorii” vor disputa finala play-off-ului, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, joc programat pentru, 31 martie, de la 21:45.

Ce lot a convocat Mircea Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat cei mai în formă fotbaliști pentru acest meci. Iată lotul care a făcut deplasarea pe malurile Bosforului:

FUNDAŞI – Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI – Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI – Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătind acum în acest format adaptat marele meci cu Turcia. Totuşi, Ionuţ Radu s-a alăturat lotului tricolor.

Meci special pentru Radu Drăgușin

Pentru Radu Drăguşin şi Ştefan Baiaram, deplasarea în Turcia stârnește amintiri plăcute, cei doi fiind pe teren la victoria din 2019, în preliminariile EURO U17. Atunci, România s-a impus cu 3-1, goluri Ianis Stoica și Louis Munteanu, cu o „dublă”. Cei doi fotbalişti au fost titulari, iar Drăguşin a purtat banderola de căpitan.

Iată „11-le” folosit atunci de selecționerul Daniel Mogoșanu: Sava – Grosu, Drăguşin (c), Chilili, Florică – Crivac, Borcea – Corbeanu, I.Stoica, Baiaram – Suciu. Au mai evoluat Stefanovici, Bani, Pitu, Grameni şi Louis Munteanu.

Și pentru Mircea Lucescu este un joc special, dincolo de performanțele obținute ca antrenor la Galatasaray, respectiv Beșiktaș. „Il Luce” a fost pe teren la două partide disputate la Istanbul şi terminate cu același scor, 1-1, în 1975, respectiv 1978. La primul joc golul românilor a purtat semnătura lui Mircea Lucescu, iar peste trei ani avea să înscrie Dudu Georgescu.

