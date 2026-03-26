Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a discutat despre jocul decisiv de joi cu Turcia de la barajul pentru CM 2026. Federalul a explicat care e situația lui Ionuț Radu, portar ce ar putea fi titular în meciul de la Istanbul.

Portarii convocați pentru barajul cu Turcia sunt Ionuț Radu (Celta Vigo, 7/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0) și Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0).

Cine apără pentru tricolori în barajul cu Turcia

„Totul depinde de ce zi prindem, sper că noi să fim într-o zi fastă și ei într-o zi nefastă. Atunci va fi mult mai ușor, pentru că dacă vezi un tabel cu valorile estimate ale jucătorilor sunt disproporționate la prima vedere. Dar îmi aduc aminte, când am jucat împotriva Ucrainei, aveau jucători pe la echipe mari, pe la Chelsea, și am reușit totuși să spargem banca și să infirmăm orice fel de pronostic. La fotbal se poate întâmpla orice, dar numai dacă te dăruiești și îți dorești foarte, foarte mult.

Bine că avem și acest baraj, pentru că n-am avut o evoluție extraordinară în grupa de calificare. Trebuie să fim realiști, dar acea Ligă a Națiunilor de care toată lumea râdea ne-a dat posibilitatea să fim aici și să avem speranțe pentru un eventual meci doi. Ținând cont de faptul că Mircea Lucescu a antrenat foarte mulți ani aici, cred că știe foarte bine cum pot fi surprinși turcii. Eu am fost martor la toate analizele și și-a pus la punct foarte bine toată strategia. Știe ce trebuie să facă în orice caz. Se cam știe cum reacționează și ei, și publicul. Aici nu se prea pot abține din reacțiile extreme”, a declarat Mihai Stoichiță înaintea meciului Turcia – România.