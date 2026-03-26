Cine apără pentru tricolori în barajul cu Turcia

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a discutat despre jocul decisiv de joi cu Turcia de la barajul pentru CM 2026. Federalul a explicat care e situația lui Ionuț Radu, portar ce ar putea fi titular în meciul de la Istanbul.
Portarii convocați pentru barajul cu Turcia sunt Ionuț Radu (Celta Vigo, 7/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0) și Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0).
„Totul depinde de ce zi prindem, sper că noi să fim într-o zi fastă și ei într-o zi nefastă. Atunci va fi mult mai ușor, pentru că dacă vezi un tabel cu valorile estimate ale jucătorilor sunt disproporționate la prima vedere. Dar îmi aduc aminte, când am jucat împotriva Ucrainei, aveau jucători pe la echipe mari, pe la Chelsea, și am reușit totuși să spargem banca și să infirmăm orice fel de pronostic. La fotbal se poate întâmpla orice, dar numai dacă te dăruiești și îți dorești foarte, foarte mult.
Bine că avem și acest baraj, pentru că n-am avut o evoluție extraordinară în grupa de calificare. Trebuie să fim realiști, dar acea Ligă a Națiunilor de care toată lumea râdea ne-a dat posibilitatea să fim aici și să avem speranțe pentru un eventual meci doi. Ținând cont de faptul că Mircea Lucescu a antrenat foarte mulți ani aici, cred că știe foarte bine cum pot fi surprinși turcii. Eu am fost martor la toate analizele și și-a pus la punct foarte bine toată strategia. Știe ce trebuie să facă în orice caz. Se cam știe cum reacționează și ei, și publicul. Aici nu se prea pot abține din reacțiile extreme”, a declarat Mihai Stoichiță înaintea meciului Turcia – România.
E o stare de spirit foarte bună, există optimism, au pregătit foarte bine meciul de mâine, atât atacul, cât și anumite faze pe care trebuie să le joace. Rămâne de stabilit formula de start și să-l vadă și pe Ionuț Radu, pentru că aseară a stat doar 20 de minute pe teren, ceea ce este neconcludent. Nici nu puteai să forțezi, pentru că nu știi ce are. Investigațiile sunt făcute și citite de doctori. Am mai avut debutanți sau portari care nu au mai apărat luni întregi anterioare și au jucat foarte bine, au fost printre cei mai bun – Mihai Stoichiță