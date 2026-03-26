Prima pagină » Sport » Radu Drăgușin, MESAJ despre barajul cu Turcia: „Ne așteptăm la un mediu ostil”

Fundașul Radu Drăgușin a vorbit despre meciul de baraj cu Turcia, duel ce are loc joi în semifinalele pentru CM 2026.

Câștigătoarea va juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie.

Partida are loc la Istanbul, pe arena lui Beșiktaș, club unde Mircea Lucescu, selecționerul României, a scris istorie.

„Îl vedem ca pe un meci decisiv, cu siguranță. Un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial și asta vom arăta pe teren. Bineînțeles că noi credem în calificare, dacă nu am fi crezut nu mai eram aici. Atmosfera este bună la echipă, este pozitivă, încrezătoare, dar nu este de ajuns. Am pregătit foarte bine acest meci și detaliile vor face diferența. Suntem pregătiți.

Cu siguranță publicul va fi foarte cald. Am jucat și cu echipa de club în Turcia. Aici ne așteptăm la un mediu ostil, dar nu este nimic să nu putem trece peste și să ne aplicăm planul. Contează foarte mult suportul pe care îl avem de la fani, chiar dacă nu jucăm acasă. Ne fac să ne simțim ca și cum am fi acasă. Și noi îi simțim mereu de pe teren, simțim când că ne împing de la spate când, cântă pentru și noi credem că împreună putem realiza lucruri importante”, a declarat Radu Drăgușin, fundaș al celor de la Tottenham, dar unde nu a jucat mult din cauza unei accidentări.

Contează venirea lui Ionuț Radu, este un jucător foarte important, are prestații excelente în La Liga și prezența lui va fi un plus. La echipa națională însă contează foarte mult grupul și atmosfera, pentru că asta ne-a permis să facem lucruri importante pentru România. Este important ca atunci când unul sau altul nu este prezent, cel care vine pe postul lui să își facă datoria – Radu Drăgușin

