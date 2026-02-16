Prima pagină » Actualitate » Turist român, dezamăgit de camera pe care a dat 500 de euro într-un hotel de 5 stele din Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești cu ceva”

16 feb. 2026, 22:55, Actualitate
Turist român, dezamăgit de camera pe care a dat 500 de euro într-un hotel de 5 stele din Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești cu ceva”
Foto: colaj TikTok

În general, vacanțele ar trebui să fie relaxante, dar nu întotdeauna așteptările corespund cu realitatea. Așa s-a întâmplat și cu Flavius, un turist român care a plecat în Egipt, iar experiența sa în fostul sat pescăresc Hurghada, de pe malul Mării Roșii,a fost una surprinzătoare, dar nu în sensul bun.

Bărbatul a fost dezamăgit imediat ce a pășit în camera hotelului de 5 stele pentru care a plătit 500 de euro. Într-un videoclip postat pe TikTok, acesta a relatat cum condițiile l-au lăsat fără cuvinte:

„Într-o vacanță, nu pui mâna pe nimic, că s-ar putea să te îmbolnăvești cu ceva. Și cam așa arată camera, masa lui bunicu’, ia uite-o… Asta e masă pe care să o pui într-un hotel de 5 stele? Pe această canapea nu mă pun, că mă mănâncă gândacii. Și – pe terasă – să nu mai zic că nu se închide ușa”, a spus el.

Dar se pare că standardele hotelului erau mult sub așteptările românului. Mobilierul și facilitățile din cameră nu corespundeau promisiunilor clasice pentru un hotel de 5 stele, iar detaliile precum ușa de la terasă sau masa veche au accentuat dezamăgirea. Mai mult, în alte filmulețe, acesta a scos în evidență mizeria atât în cameră, cât și pe terasă.

Chiar și priveliștea l-a dezamăgit:

„Asta primești la o cameră de 500 de euro”, a mai spus el.

„Bani puțini, primești puțin”

Bineînțeles, experiența trăită de acesta nu a rămas neobservată de urmăritorii săi de pe rețelele sociale, care au comentat imediat situația.

Reacțiile internautilor au fost diverse:

  • „Ești în vacanță! Dacă patul e curat, ajunge. Așa e în Egipt, 5 stele sunt, de fapt, 3”;
  • „Eu nici dacă aș fi plătit nu m-aș duce în Egipt”;
  • „5 stele cât 3,5 la noi”;
  • „Bani puțini, primești puțin”;
  • „5 stele căzătoare”;
  • „Așa este în Egipt”;
  • „Depinde și de cât ai plătit”;
  • Un hotel ok în Egipt, Tunisia, Oman, fără 3.000 euro de persoană nu există. Ce e sub banii ăștia e la risc, indiferent de câte stele zic ei că au”.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

