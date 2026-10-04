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Turistă din America, dezamăgită de ce a pățit în Iaki, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi din Mamaia. Bulversată de ce a primit să mănânce la micul-dejun

Turistă din America, dezamăgită de ce a pățit în Iaki, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi din Mamaia. Bulversată de ce a primit să mănânce la micul-dejun
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O turistă din SUA a fost dezamăgită de ce a pățit în Iaki, hotelul de 4 stele al legendei fotbalului românesc, Gică Hagi, din Mamaia.

Review critic pe TripAdvisor pentru Iaki-ul lui Gheorghe Hagi

Ana este din SUA și a fost cazată în Iaki în mai 2026, fiind bulversată de-a dreptul de ce a primit să mănânce la micul-dejun.

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Aceasta a lăsat un review critic pe TripAdivsor.

„Micul dejun a fost slab și nesănătos, cu foarte puține legume și opțiuni proaspete. Am călătorit în familie, împreună cu doi copii și un membru în vârstă al familiei, așa că, în mod firesc, aveam gusturi și nevoi alimentare diferite, însă niciunul dintre noi nu a fost mulțumit. Să servești în principal mâncare prăjită și nesănătoasă la micul dejun, în 2026, când tot mai mulți oameni caută proteine sănătoase și legume proaspete, este dezamăgitor.

Piscina exterioară se închide la ora 17:00 — exact atunci când soarele devine în sfârșit plăcut și vremea este ideală pentru a te bucura de piscină. Ni s-a cerut chiar să părăsim zona piscinei doar pentru că angajatului i se terminase tura, ceea ce ni s-a părut ridicol pentru un hotel care pretinde că oferă o experiență premium.

„Hotelul nu reușește să ofere ceea ce promite”

În ciuda prețurilor ridicate, hotelul nu oferă cu adevărat servicii „all-inclusive”. Indiferent cât plătești, în esență primești micul dejun și cam atât.

O altă surpriză neplăcută a fost faptul că accesul la piscina interioară se plătește separat, un aspect care nu era menționat clar pe site-urile de rezervări.

Hotelul încearcă să se prezinte drept unul de lux, însă, din păcate, calitatea serviciilor nu se ridică la nivelul acestei imagini. Suntem dispuși să plătim pentru calitate, dar, din păcate, hotelul nu reușește să ofere ceea ce promite.”, este mesajul femeii din SUA, care s-a cazat la Iaki-ul lui Hagi.

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