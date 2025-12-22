Turiști blocați în telescaun, la Straja, la două zile de la deschiderea sezonului de schi în stațiune

Sezonul de schi în stațiunea Straja s-a deschis oficial în cursul zilei de sâmbătă, 20 decembrie 2025. La două zile distanță, mai mulți turiști au rămas blocați în telescaun.

Mai mulți turiști au rămas blocați în telescaun, la Straja, a relatat Digi24, în această după-amiază. Potrivit informațiilor, se dorește ca situația să se remedieze până la Crăciun.

Tunurile de zăpadă artificială au fost pornite, iar două pârtii aveau, deja, un strat de 20 de centimetri. Următoarele zile vin cu temperaturi favorabile pentru ca cele 50 de tunuri de zăpadă să ofere randamentul așteptat. Turiștii care doresc să ajungă la Straja pot opta pentru utilizarea telegondolei din Lupeni. La stația de plecare se găsește și o parcare cu circa 300 de locuri, scrie Agerpres.ro.

Incendiu la Straja, noaptea trecută

Noaptea trecută, în jurul orei 01:50, un incendiu a avut loc în comuna Straja. O gospodărie a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii militari de la Garda de Intervenție Vicovu de Sus, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Straja, Brodina, Bilca și Voitinel au intervenit de urgență. S-au dispus la fața locului 6 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. A fost distrusă o suprafață de circa 80 de metri pătrați, iar 25 de păsări de curte au pierit în incendiu, scrie presa locală.

Sursă foto: Mediafax Foto / Cristian Radu Nema