Prima pagină » Actualitate » Turiști blocați în telescaun, la Straja, la două zile de la deschiderea sezonului de schi în stațiune

Turiști blocați în telescaun, la Straja, la două zile de la deschiderea sezonului de schi în stațiune

22 dec. 2025, 16:57, Actualitate
Turiști blocați în telescaun, la Straja, la două zile de la deschiderea sezonului de schi în stațiune

Sezonul de schi în stațiunea Straja s-a deschis oficial în cursul zilei de sâmbătă, 20 decembrie 2025. La două zile distanță, mai mulți turiști au rămas blocați în telescaun.

Mai mulți turiști au rămas blocați în telescaun, la Straja, a relatat Digi24, în această după-amiază. Potrivit informațiilor, se dorește ca situația să se remedieze până la Crăciun.

Tunurile de zăpadă artificială au fost pornite, iar două pârtii aveau, deja, un strat de 20 de centimetri. Următoarele zile vin cu temperaturi favorabile pentru ca cele 50 de tunuri de zăpadă să ofere randamentul așteptat. Turiștii care doresc să ajungă la Straja pot opta pentru utilizarea telegondolei din Lupeni. La stația de plecare se găsește și o parcare cu circa 300 de locuri, scrie Agerpres.ro.

Turiști blocați în telescaun, la Straja, la două zile de la deschiderea sezonului de schi în stațiune

Turiști pe pârtie, într-o stațiune montană din România / sursa foto: Mediafax Foto

Incendiu la Straja, noaptea trecută

Noaptea trecută, în jurul orei 01:50, un incendiu a avut loc în comuna Straja. O gospodărie a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii militari de la Garda de Intervenție Vicovu de Sus, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Straja, Brodina, Bilca și Voitinel au intervenit de urgență. S-au dispus la fața locului 6 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. A fost distrusă o suprafață de circa 80 de metri pătrați, iar 25 de păsări de curte au pierit în incendiu, scrie presa locală.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Cristian Radu Nema

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ George Simion spune că generalul Coldea e „la butoane” în scandalul justiției
16:35
George Simion spune că generalul Coldea e „la butoane” în scandalul justiției
LIVE Scandalul din Justiție, faza pe Parlament. Miniștrii Predoiu și Marinescu, la mâna deputaților și senatorilor. Cum au votat parlamentarii moțiunile
16:27
Scandalul din Justiție, faza pe Parlament. Miniștrii Predoiu și Marinescu, la mâna deputaților și senatorilor. Cum au votat parlamentarii moțiunile
EXTERNE La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum
16:25
La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacsu, atac dur la președinte: Nicușor Dan urmărește o distrugere a organizării sistemului de justiție
16:02
Avocatul Toni Neacsu, atac dur la președinte: Nicușor Dan urmărește o distrugere a organizării sistemului de justiție
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Ce anume din ADN-ul centenarilor îi face să trăiască atât de mult?
ULTIMA ORĂ Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
17:25
Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
METEO România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
17:21
România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
FLASH NEWS Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
17:03
Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
ULTIMA ORĂ Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
16:56
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
FLASH NEWS Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
16:50
Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
EXTERNE Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă
16:22
Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă

Cele mai noi