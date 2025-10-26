TVR Info este singurul post de televiziune care nu transmite Sfințirea Picturii Catedralei Neamului. Ce difuzează canalul de știri

În timp ce toate posturile de televiziune din România transmit ceremonia de Sfințire a Picturii Catedralei Neamului, TVR Info este singurul canal care a ales să nu difuzeze acest eveniment. Decizia este surprinzătoare, având în vedere că TVR Info este un canal al televiziunii publice, finanțat din bani publici.

Cu alte cuvinte, într-o zi în care milioane de români se uită la televizoar pentru a urmări un moment simbolic, televiziunea publică de știri a ales să meargă pe altă agendă.

Dacă ne uităm la restul televiziunilor din România, găsim Sfințirea Picturii Catedralei Neamului.

