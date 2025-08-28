Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar

Ucraina se apără de Putin cu muniție produsă chiar de către Rusia. Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că a aprobat, ca ajutor militar pentru guvernul de la Kiev, muniție de producție sovietică.

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-o emisiune la Antena 3 CNN că ajutorul militar pe care România îl acordă ucrainenilor nu este unul semnificativ.

Atât în perioada în care a fost președintele României, interimar, cât și ca șef al Guvernului, Bolojan a declarat că „pachetele” militare pe care le-a aprobat, ca ajutor militar pentru Ucraina, au constat „câteva zeci de mii de euro” sau „muniție de producţie sovietică”.

„Cred că, de când sunt la guvern, am aprobat o singură hotărâre, săptămâna trecută, cred că a fost o hotărâre, au fost câteva zeci de mii de euro, deci o sumă nesemnificativă, iar sprijinul pe care România I-a acordat, cât timp eu am fost preşedinte, a însemnat, în general, muniție (…) de producţie sovietică, pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România. De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, de exemplu, dacă bine rețin, au fost instruiți piloți ucraineni pe aerodromurile noastre. Deci nu a fost…. există o întreagă teorie legată de banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina”, a explicat Ilie Bolojan.

Ba mai mult, investițiile au fost făcute tot în securitatea țării noastre și a Europei, implicit.

Gândiţi-vă că, dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă şi s-ar prăbuşi Ucraina, gândiţi-vă ce vecinătăţi am avea pe granița noastră de est! Gândiţi-vă că, dacă Republica Moldova nu rămâne o ţară stabilă şi pro-europeană, am vrea să avem un proxy al Rusiei la granița de est al României? Trebuie să discutăm deschis aceste lucruri, care țin de istoria noastră, de siguranța noastră. Şi atunci acest sprijin pe care l-a dat România şi toate ţările europene sunt o investiție în siguranța Europei, a adăugat Ilie Bolojan.

