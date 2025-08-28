Prima pagină » Actualitate » Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar

Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar

Luiza Dobrescu
28 aug. 2025, 08:15, Actualitate
Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar

Ucraina se apără de Putin cu muniție produsă chiar de către Rusia. Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că a aprobat, ca ajutor militar pentru guvernul de la Kiev, muniție de producție sovietică. 

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-o emisiune la Antena 3 CNN că ajutorul militar pe care România îl acordă ucrainenilor nu este unul semnificativ.

Atât în perioada în care a fost președintele României, interimar, cât și ca șef al Guvernului, Bolojan a declarat că „pachetele” militare pe care le-a aprobat, ca ajutor militar pentru Ucraina, au constat „câteva zeci de mii de euro” sau „muniție de producţie sovietică”.

„Cred că, de când sunt la guvern, am aprobat o singură hotărâre, săptămâna trecută, cred că a fost o hotărâre, au fost câteva zeci de mii de euro, deci o sumă nesemnificativă, iar sprijinul pe care România I-a acordat, cât timp eu am fost preşedinte, a însemnat, în general, muniție (…) de producţie sovietică, pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România.

De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, de exemplu, dacă bine rețin, au fost instruiți piloți ucraineni pe aerodromurile noastre. Deci nu a fost…. există o întreagă teorie legată de banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina”, a explicat Ilie Bolojan.

Ba mai mult, investițiile au fost făcute tot în securitatea țării noastre și a Europei, implicit.

Gândiţi-vă că, dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă şi s-ar prăbuşi Ucraina, gândiţi-vă ce vecinătăţi am avea pe granița noastră de est!  Gândiţi-vă că, dacă Republica Moldova nu rămâne o ţară stabilă şi pro-europeană, am vrea să avem un proxy al Rusiei la granița de est al României?

Trebuie să discutăm deschis aceste lucruri, care țin de istoria noastră, de siguranța noastră. Şi atunci acest sprijin pe care l-a dat România şi toate ţările europene sunt o investiție în siguranța Europei, a adăugat Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan admite posibilitatea împărțirii Pachetului 2 de măsuri fiscale: „E foarte posibil să avem acest pachet pe CINCI proiecte”

Ce i-a cerut Nicușor Dan lui Ilie Bolojan cu privire la pensiile speciale / „Vedem în ce măsură putem integra”

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
09:10
Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
ANALIZĂ „Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
09:00
„Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
ADMINISTRAȚIE Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
09:00
Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 692. Consiliul de Securitate al ONU: „Foametea din Gaza, o criză provocată de om”
08:48
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 692. Consiliul de Securitate al ONU: „Foametea din Gaza, o criză provocată de om”
POLITICĂ Coaliția de guvernare a luat 8 la evaluarea făcută de premier/Ilie Bolojan:”Nu este o situație ușoară. Cu toate discuțiile”
08:36
Coaliția de guvernare a luat 8 la evaluarea făcută de premier/Ilie Bolojan:”Nu este o situație ușoară. Cu toate discuțiile”
ACTUALITATE Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
08:21
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
Mediafax
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prăbușit în Alaska: a fost „păcălit” de gheață
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cutremur în România, noaptea trecută. În ce orașe a fost resimțit seismul
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Semințele de pepene verde. Cinci gustări surprinzătoare, pline de proteine
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
BOMBĂ la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia 2025”! Sofia Vicoveanca, MAREA ABSENTĂ a festivalului: „Nu sunt pe listă! Suceava e departe...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Câți români muncesc ore suplimentare și care este media în UE?
HOROSCOP Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
09:20
Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
EXTERNE Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
09:06
Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
POLITICĂ Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu
08:51
Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu
ACTUALITATE ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
08:21
ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
POLITICĂ PSD față în față cu guvernarea „selfie-stick” a USR/Sorin Grindeanu: „Nu înțeleg această dorință de a face totul public”
07:59
PSD față în față cu guvernarea „selfie-stick” a USR/Sorin Grindeanu: „Nu înțeleg această dorință de a face totul public”