Ucraineni, trimiși în judecată după ce au încercat să pună explozibil în sediul unei companii din București. Dispozitivul a fost testat de anchetatori

Adina Anghelescu, Ruxandra Radulescu
Procurorii DIICOT au trimis în judecată doi ucraineni pentru tentativă de diversiune, după ce ar fi încercat să incendieze, la ordinul Rusiei, o companie internațională de curierat din București, în octombrie 2025. Materialul explozibil era ascuns în colete și putea fi activat de la distanță, transmit surse Gândul. Anchetatorii au testat dispozitivul explozibil, în timpul unui experiment judiciar.

Cei doi ucraineni, în vârstă de 24 și 25 de ani se află, în prezent, în arest preventiv și sunt dați în judecată pentru tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune. Potrivit procurorilor, aceștia au intrat pe pe teritoriul României pentru a plasa două dispozitive artizanale la sediul companiei de curierat.

„Urmare a comunicatului de presă nr. 1 din 21.10.2025 , Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 2 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați, cetățeni ucraineni, cu vârstele de 23 și 24 de ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune.

Din probatoriul administrat a reieșit că la data 14.10.2025, inculpații au pătruns pe teritoriul României, cu scopul de a plasa două colete care conțineau dispozitive incendiare confecționate artizanal și pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăți de curierat internațional”, se arată în comunicatul DIICOT.

„Punerea în pericol a securității naționale”

Potrivit procurorilor, cei doi ucraineni s-ar face vinovați și „punerea în pericol a securității naționale”, având în vedere că posibilul incendiu s-ar fi putut extinde rapid și la celelalte clădiri din zonă.

„Cercetările au reliefat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locației respective, ce ar fi condus la punerea în pericol a securității naționale, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unei bloc de locuințe cu 7 etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului București.

În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă.”, mai notează DIICOT.

„Fapta ar fi fost de natură să creeze o diversiune”

Anchetatorii precizează că fapta ar fi fost menită să creeze o „diversiune”, menită să genereze un sentiment de nesiguranță printre cetățeni și să destabilizeze încrederea în autorități de a asigura protecția populației.

„Totodată, dacă ar fi fost finalizată, fapta ar fi fost de natură să creeze „diversiune” și ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, neliniște, că astfel de acțiuni ar fi posibile oricând, dar și de neîncredere a populației în capacitatea autorităților publice de a asigura protecția cetățenilor”, mai precizează procurorii.

Anchetatorii au testat dispozitivul

De asemenea, anchetatorii au testat dispozitivul pe care voiau să-l utilizeze ucrainenii și astfel s-a putut confirma capacitatea distructivă.

„Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.
Prin ordonanța procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost dispusă efectuarea unei constatări cu privire la substanțele și materialele identificate în cele două colete, specialiștii din cadrul Serviciul Român de Informații stabilind că cele două colete au conținut elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat și atent executat în ansamblu, cu scopul posibil de a incendia și detona coletul de la distanță.

În urma testării funcționalității dispozitivului incendiar improvizat, în cadrul experimentului judiciar, s-a confirmat funcționalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate.
Prin același rechizitoriu s-a cerut instanței menținerea măsurii arestului preventiv față de inculpați.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București.”, transmite DIICOT.

FOTO/VIDE: DIICOT

