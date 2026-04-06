Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu

Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție ancheta privind fotografiile cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea care au circulat în spațiul public.

„Ultimele zile ale campaniei prezidențiale de anul trecut au fost marcate de dezvăluirea uneia dintre candidate, și anume, Elena Lasconi, că între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea a avut loc o întâlnire. În textul postat, alături de fotografii făcute de paparazzi la locul întâlnirii, Elena Lasconi sugera o înțelegere electorală între 2 candidați – Victor Ponta și Nicușor Dan.

Și cu oaia neagră a suveraniștilor din România, generalul în rezervă Florian Coldea. Imediat, dezvăluirea a fost făcută seara, Nicușor Dan și Victor Ponta au anunțat că au depus plângeri penale. Au trecut zile, au trecut luni și zilele trecute, după aproape un an, un site a dat informații de la DIICOT. Și anume că DIICOT-ul a întreprind o anchetă și ar fi rezultat că acele fotografii erau scoase dintr-un film care a fost, de fapt, o punere în scenă cu persoane care au jucat rolurile celor 3 personaje”, a spus Ion Cristoiu.

„Cine a făcut operațiunea de intoxicare a Elenei Lasconi?”

„Sigur, dezvăluirea a făcut senzație. Pentru că la vremea respectivă eu, de exemplu, am avut serioase îndoieli privind adevărul acelor fotografii. Elena Lasconi n-a putut să ne explice de unde le are. A spus că le-a primit de la un paparazzi care le-a făcut după anularea alegerilor, dar le-a ținut luni în sertar. I le-a dat ei gratis. A făcut senzație, deoarece e și o premieră în istoria bătăliilor electorale. Folosirea fake news-urilor cinematografice. Rămâne întrebarea de ce a trebuit atâta DIICOT ca să stabilească cine, ce firmă a făcut, să zicem, filmarea și cine i-a interpretat pe cei 3. Se putea face într-o săptămână.

Apoi, întrebarea a fost de ce acum și de ce sub formula scurgere în presă, când putea să fie un comunicat. Sistemul care a pus la cale scurgerea a mers pe un site sigur, așa i s-a dat, așa a publicat. Marea problemă care se pune este următoarea. Am stabilit cine a filmat, cine a interpretat, numai că rămâne cine a fost cu ideea. Pentru că, după părerea mea, staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan a fost interesat în autolovitură pe care și-a dat-o Lasconi.

În urma acestei dezvăluiri, Elena Lasconi a obținut 2%. A pierdut vreo 10%, care au mers la Nicușor Dan. Principalul beneficiar a fost Nicușor Dan. Deci, ce staff de campanie a avut ideea, cine a comandat și a finanțat. După asta, cine a făcut operațiunea de intoxicare a Elenei Lasconi? Sau poate că a pus la cale Elena Lasconi.

Este foarte important să mergem până la capăt. Normal ar fi ca DIICOT să meargă până la capăt. (…) După părerea mea, fiind vorba de o manevră electorală care l-a propulsat în turul 2 pe Nicușor Dan și o manevră pe care eu o suspectez ca aparținând lui Nicușor Dan. Numai așa Nicușor Dan a reușit să obțină, să treacă la el voturile pe care le mai avea Elena Lasconi. Nu cred că vom avea vreodată adevărul. Sau, poate în ritmul care merge, îl vom afla peste vreo 100 de ani”, a conchis publicistul.

Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
13:23
Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
Chestorul Cristian Gheorghe, la „MARTORII": „Ținem strada foarte bine, în momentul de față"
13:13
Chestorul Cristian Gheorghe, la „MARTORII”: „Ținem strada foarte bine, în momentul de față”
Incident grav în Pitești. Un copil a murit, după ce a căzut de la etajul 4
12:59
Incident grav în Pitești. Un copil a murit, după ce a căzut de la etajul 4
Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților"
12:59
Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”
Șantierul Naval Mangalia intră în procedură de faliment după ce votul asupra planului de reorganizare a fost respins. Ce se întâmplă cu angajații
12:54
Șantierul Naval Mangalia intră în procedură de faliment după ce votul asupra planului de reorganizare a fost respins. Ce se întâmplă cu angajații
Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone
12:54
Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone

