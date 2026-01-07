Ajutorul acordat Ucrainei poate demola blocul comunitar. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că sprijinul financiar masiv acordat de Uniunea Europeană Ucrainei riscă să împingă statele membre într-o spirală periculoasă a îndatorării, susținând că datoria UE ar putea depăși 1.050 de miliarde de dolari până în 2027.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că Uniunea Europeană nu poate susține în mod real un sprijin anual de zeci de miliarde de dolari pentru Ucraina, fără ca să împingă statele membre într-o spirală periculoasă a îndatorării.

UE și statele membre dau 50 miliarde de euro anual pentru Ucraina

Senatorul a invocat în context declarațiile premierului maghiar Viktor Orban, care a criticat sprijinul decis de Bruxelles în favoarea Ucrainei, în condițiile în care liderul de la BUdapesta avertizează că aceste costuri expun statele UE.

„Viktor Orban susține că Ucraina are nevoie de 800 de miliarde de dolari pentru supraviețuire în următorii 10 ani. Adică 80 de miliarde de dolari/an. Poate UE să susțină (aproape) singură acest sprijin? Până astăzi, din UE au ajuns în Ucraina puțin peste 200 de miliarde de dolari, din care 80 de miliarde direct din bugetul UE și alte 60 de miliarde de dolari sprijin militar. Asta înseamnă că UE, împreună cu statele membre, au dat cam câte 50 de miliarde de dolari pentru fiecare din cei 4 ani de război”, afirmă parlamentarul AUR.

De unde va lua UE împrumutul de 90 miliarde de euro acordat Ucrainei

Senatorul amintește că pentru anii 2026 si 2027, UE va împrumuta Ucrainei 90 de miliarde euro, adică vreo 107 miliarde de dolari.

„De unde va lua UE acești bani și cine îi va gestiona? o parte, cea mai mare, vor veni din emiterea de obligațiuni; o altă parte va veni din creșterea contribuțiilor fiecărui stat membru; o parte foarte mică va veni din profiturile anuale ale activelor rusești confiscate. Bugetul anual al UE este de vreo 200 de miliarde de dolari (cu tot cu cheltuielile de angajament). Pentru a cheltui ce cheltuie astăzi, UE s-a împrumutat și va ajunge în 2027 la o datorie de peste 1050 miliarde de dolari! Cu o dobândă medie cam de 3% pe an la euro! Asta, în același timp în care în UE s-a triplat prețul electricității și gazelor”, adaugă Peiu.

Comisia Europeană nu pune nicio condiție Kievului, deși a mărit considerabil ajutorul pentru Ucraina

Mai mult, arată politicianul, pentru perioada 2028-2034, Comisia Europeană a bugetat aproape 2.000 de miliarde de euro. Ceea ce înseamnă o valoare dublă față de cel din perioada 2021-2027.

„Ei bine, cine va cheltui toți acești bani, inclusiv banii acordați Ucrainei (care nu sunt incluși azi în niciun buget)? Comisia în frunte cu Ursula von der Leyen! Cu alte cuvinte: orice finanțare pentru Ucraina înseamnă cel puțin suplimentarea bugetelor actuale cu un sfert (adică 50 de miliarde de doari/an), dacă nu chiar cu o treime (80 de miliarde de dolari/ an). Și Ursula von der Leyen, cea care a cumpărat de 6 ori mai multe doze de vaccin decât populația UE, va cheltui toți acești bani! Fără nicio condiționalitate impusă Kievului. Nici pentru respectarea drepturilor minorităților naționale, nici pentru respectarea drepturilor religioase, nici pentru reducerea corupției”, încheie Peiu.

