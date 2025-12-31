Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: S-a ivit, în fine, soluția Păcii în Ucraina: Admiterea accelerată în UE în schimbul Cedării teritoriilor

Ion Cristoiu: S-a ivit, în fine, soluția Păcii în Ucraina: Admiterea accelerată în UE în schimbul Cedării teritoriilor

31 dec. 2025, 11:32, Pastila lui Cristoiu

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre soluția Păcii din Ucraina. O admitere accelerată în Uniunea Europeană în schimbul unor teritorii.

Ucraina ar putea intra accelerat în Uniunea Europeană, în schimbul unor teritorii

„Finele anului 2025 vine cu noutate, favorabilă, aș putea spune, procesului de pace din Ucraina. E vorba de un fel de schimb pe care trebuie să-l accepte Volodimir Zelenski și mai mult ca sigur îl va accepta, și anume, aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană în schimbul cedării teritoriilor. Această noutate s-a ivit în urma discuțiilor avute ieri de Ursula von den Leyen, președinta Comisiei Europene, cu mai mulți lideri europeni în legătură cu procesul de pace din Ucraina. Și după aceste discuții, președinta Comisiei Europene a ieșit în public cu o intervenție hotărâtă potrivit căreia, admiterea accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană face parte din garanțiile de securitate. E mai mult decât clar că în ultima vreme, în ceea ce privește pacea din Ucraina, nu se discută deloc de teritoriile deja cucerite de Rusia, se discută mai puțin de teritoriile din care, din Donbas, de care armata ucraineană ar urma să se retragă, dar se discută cu maximă intensitate despre garantiile de securitate, fie acordate de America, am înțeles că pe 15 ani, fie de Uniunea Europeană. Se discută și este și acest lucru semnificativ despre reconstrucția Ucrainei.

Așadar, chestiunea teritoriilor, cea mai complicată până acum, pare împinsă în plan secund și se depune un efort uriaș pentru a se prezenta acest plan de pace ca o victorie de proporții a Ucrainei, împingându-se în plan secund chestiunea teritoriilor și aducându-se în prim plan în uriașa victorie a lui Zelenski prin obținerea unor garanții de securitate și, mai nou, prin aderarea accelerată la Uniunea Europeană. Președinta Comisiei Europene a prezentat aderarea accelerată ca făcând parte dintre garanțiile de securitate, asta este tema care se discută acum. După părerea mea este o soluție pentru încheierea păcii, chiar dacă Ungaria se opune, da, probabil că va fi convins Viktor Orban de către Donald Trump pentru că la acest proces de pace, Zelenski trebuie să se prezinte cu cadou, cu o victorie în fața ucrainenilor, pentru că aceștia se înghită faptul împlinit al cedării teritoriilor.

Și eu nu cred că există mai frumoasă ofertă, mai seducătoare decât aceea de a intra accelerat în Uniunea Europeană. Sigur, Ucraina a început așa un fel de proces de aderare, dar în momentul în care acest proces poate dura, anii întregi, însă prin aceste proceduri accelerate perspectiva admiterii în Europeană se apropie, cu pașii uriași, Rusia, Federația Rusă, este de acord cu aceasta și eu cred că ucrainenii visează să fie în Uniunea Europeană și cred că în schimbul acestui, îndeplinirii  acestui vis, vor uita ușor teritoriile cucerite. Cea mai mare problemă este că dacă Uniunea  Europeană admite Ucraina, prin procedura accelerată, Moldova rămâne de căruță, pentru că ea a fost la pachet cu Ucraina. Dacă Ucraina se desprinde, iese din acest pachet, nu cred că în afară de noi, în Uniunea Europeană nu-și va mai aminti cineva de Moldova”, a spus Ion Cristoiu.

