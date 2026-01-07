Publicațiile maghiare scriu la unison, dar și uimite, că „ceva s-a schimbat” de la vârful UE față de România. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propulsează România cu miliarde de euro – un flux de fonduri „fără precedent”.

Articolul publicat de Világgazdaság și preluat de Mediafax relevă accelerarea fluxului de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească în ultimele 6 luni.

Fondurile de coeziune ajung de 5 ori mai repede, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Dragoș Pîslaru (foto), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat oficial că fondurile ajung în economia românească de 5 ori mai repede decât înainte. Practic, în doar câteva luni, România a reușit să recupereze întârzierea de câțiva ani în accesarea fondurilor europene.

În ultimele 6 luni, absorbția fondurilor de coeziune s-a accelerat într-un ritm fără precedent. Pe baza cererilor de plată depuse la Comisia Europeană, rata de absorbție a crescut de la 9,9% la 20,4% – practic s-a dublat.

2,3 miliarde euro și 37% din plăți în doar 6 luni

Sumele efectiv rambursate au crescut semnificativ, arată oficialul. După cele 2,9 miliarde de euro care au intrat în anii precedenți, alte 2,3 miliarde de euro au intrat în vistieria statului în doar 6 luni.

„În timp ce între 2021 și jumătatea anului 2025, România a primit în medie 86 de milioane de euro pe lună, în ultimele 6 luni această sumă a depășit 450 de milioane de euro”, a scris ministrul. Rata lunară a rambursărilor a crescut de aproape 7 ori.

Pîslaru a punctat, conform Maszol, că ultimele 6 luni reprezintă doar o zecime din întreaga perioadă bugetară 2021-2027. Totuși, 37% din toate plățile și 43% din rambursările de la Comisia Europeană au fost efectuate în această jumătate de an.

Fondurile Uniunii Europene joacă un rol cheie în reducerea deficitului bugetar. Obiectivul pentru 2026 al României este de a injecta peste 5 miliarde de euro din fondurile de coeziune în economia românească.

PNRR renegociat cu Bruxelles

Privind Planul Național de Redresare (PNRR), ministrul a reamintit că, la jumătatea anului 2025, îndeplinirea obiectivelor intermediare a stagnat. A fost momentul când Comisia Europeană a suspendat mai multe plăți în contul României.

În ultimele 6 luni, planul a fost renegociat cu Bruxelles, iar transparența a fost sporită. Aproximativ o treime din fondurile extrase până acum din fondul de redresare al UE au fost utilizate în toată această perioadă.

„În 2026, ministerul dorește să utilizeze 10 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE, iar un total de cel puțin 15 miliarde de euro din fondurile UE vor fi cheltuite pentru investiții în sănătate, educație, infrastructura de transport și competitivitatea economică”, a scris Dragoș Pîslaru.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”

Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina