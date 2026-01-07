Prima pagină » Actualitate » Ultima fraudă pe TikTok: în Spania, escrocii folosesc videoclipuri IA cu prințesa Leonor pentru a face bani

07 ian. 2026, 14:23, Actualitate
Ultima fraudă pe TikTok: în Spania, escrocii folosesc videoclipuri IA cu prințesa Leonor

Fundația „Prințesa de Austrias”, care o reprezintă pe prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani la tronul Spaniei, a anunțat că escrocii cibernetici folosesc videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), postate de profiluri false, pentru a obține bani de la cetățeni.

În mai multe videoclipuri postate pe TikTok, conturile false care se folosesc de imaginea prințesei Leonor promit așa-zise câștiguri de mii de dolari, de care pot beneficia în schimbul unui tarif de câteva sute.

După ce utilizatorii plăteau acest tarif, escrocii cereau mai multe astfel de plăți, până să rupă contactul cu cetățenii care le-au plătit, relatează The Guardian, citând o investigație realizată în 2024 de publicația spaniolă El Pais.

Numerele de telefon duceau în Republica Dominicană

Materialul a dezvăluit că numerele de telefon folosite de escroci proveneau din Republica Dominicană. Unele videoclipuri false, generate cu IA, care o reprezintă pe prințesă au milioane de vizionări.

Într-un avertisment privind frauda, Fundația „Prințesa de Austrias” a precizat că „nu avem niciun program care să ofere ajutor financiar, subvenții pentru proiecte, loterii sau alte operațiuni monetare în beneficiul cetățenilor individuali. De asemenea, Prințesa de Asturias nu oferă ajutor financiar prin intermediul fundației, iar orice mesaj sau profil care sugerează contrariul este fals”.

Regulile de utilizare ale TikTok precizează că platforma: „nu permite” crearea „conturilor care încearcă să înșele sau să manipuleze platforma”, nici un „schimb de servicii care să crească în mod artificial interacțiunea… inclusiv comportamente precum operațiuni sub acoperire pentru a influența sau a înlocui identitatea”.

Cu toate acestea, publicația El Pais a precizat că de fiecare dată când a încercat să aducă la cunoștință platformei TikTok incidentele, jurnaliștii publicației au primit același răspuns: „În urma stabilirilor, conținutul raportat nu încalcă regulamentul nostru”.

Cine este prințesa Leonor

Leonor este fiica cea mare a Regelui Felipe al VI-lea și a Reginei Letizia a Spaniei, scrie Mediafax. După ce Felipe a devenit rege în urma abdicării tatălui său, în 2014, Leonor a preluat titlul complet de moștenitoare a tronului – prințesă de Asturias, prințesă de Girona, prințesă de Viana, ducesă de Montblanc, contesă de Cervera și doamnă de Balaguer.

Dacă va deveni regină, Leonor va fi prima femeie care va domni în Spania după Isabella a II-a, care a condus Spania din 1833 până când a fost detronată, în 1868. Isabella a II-a a fost singura regină care a domnit peste Spania unificată din proprie inițiativă, nu în urma căsătoriei.

