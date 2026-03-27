Prima pagină » Actualitate » Ultimele pregătiri ale Artemis 2, misiunea istorică a NASA. Cine sunt cei 4 astronauți care vor zbura în jurul Lunii pe 1 aprilie

Americanii Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch, împreună cu omologul lor canadian Jeremy Hansen, se pregătesc să se îmbarce pe 1 aprilie pentru o călătorie de aproximativ 10 zile care îi va purta în jurul Lunii, însă fără aselenizare, în cadrul misiunii Artemis 2.
Astronauții sosesc vineri în Florida, ca etapă finală a pregătirilor pentru primul voiaj cu echipaj uman către Lună în mai bine de 5 decenii, scrie Reuters.

Cea mai lungă distanță de la Pământ la Lună

  • Astronauții NASA vor lansa misiunea de la Kennedy Space Center la 1 aprilie, de pe racheta tip Space Launch System (SLS), la bordul unei capsule Orion destinată transportului personalului în profunzimea spațiului. Misiunea de 10 zile va trimite echipajul cu o viteză ridicată în jurul Lunii și înapoi.

NASA testează cea mai puternică rachetă construită vreodată! Space Launch System și noul plan de aselenizare al americanilor

  • Artemis II va fi prima misiune cu echipaj a NASA, fiind inclusă în programul Artemis în valoare de mai multe miliarde de dolari.
  • Deși nu va încerca o aselenizare, va trimite astronauții mai departe de Pământ decât orice zbor spațial cu echipaj de până acum. Misiunea va testa sistemele care sprijină viața ale capsulei Orion, dar și performanța sa de navigare, comunicații și scutul termic.

  • Echipajul s-a antrenat mai bine de 2 ani de la anunțarea misiunii în 2023. Au intrat în etapa de carantină a zborului preliminar, la Johnson Space Center al NASA din Houston, pe 18 martie.
  • Glover, pilotul misiunii, va deveni primul astronaut de culoare care va călători în proximitatea Lunii. Koch va fi prima femeie care va face același lucru, în vreme ce Hansen va fi primul astronaut non‑american care zboară mai jos de orbita Pământului în direcția Lunii. Toți membrii echipei, cu excepția lui Hansen, au mai participat la misiuni spațiale.

Un echipaj cu experiență

Misiunea va marca primul zbor spațial pentru astronautul canadian Hansen (50 ani), care a fost selectat în 2009. Wiseman (50 ani), a fost prezent 165 de zile la bordul International Space Station în timpul unei misiuni din anul 2014 lansate de o navetă spațială rusească Soyuz. Fost pilot de testare al U.S. Navy, acesta a devenit ulterior astronaut șef al NASA.

Glover (49 ani) a petrecut 168 de zile în spațiu începând cu 2020, ca pilot al echipei de misiune 1 a NASA, prima misiune operațională ISS care a utiliat o capsulp Crew Dragon a SpaceX, compania magnatului Elon Musk. Înainte de a se alătura NASA, Glover a participat la peste 40 de misiuni în timpul carierei sale la U.S. Navy.

Koch (47 ani) a stabilit un record în 2019 pentru cel mai lung zbor spațial continuu efectuat de o femeie, petrecând 328 de zile cu days. Ea a lucrat anterior ca inginer NASA și a luat parte la mai multe expediții de cercetare în Antarctica.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cum poate o persoană perfect normală să „alunece” în nebunie
FLASH NEWS Înalta Curte se pregătește să acționeze în instanță Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților
17:41
Înalta Curte se pregătește să acționeze în instanță Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 28: Iranul țintește capitala Arabiei Saudite. Două porturi din Kuweit, atacate cu drone iraniene
17:24
🚨 Război în Iran, ziua 28: Iranul țintește capitala Arabiei Saudite. Două porturi din Kuweit, atacate cu drone iraniene
FLASH NEWS Iranul a lansat un război digital împotriva americanilor și vrea să influențeze opinia publică prin imagini, videoclipuri și meme-uri
17:24
Iranul a lansat un război digital împotriva americanilor și vrea să influențeze opinia publică prin imagini, videoclipuri și meme-uri
RĂZBOI Mijloacele neconvenționale prin care Iranul ține întreaga planetă „ostatică”
16:59
Mijloacele neconvenționale prin care Iranul ține întreaga planetă „ostatică”
TRANSPORT Schimbări pe traseele mijloacelor de transport în comun din București, începând de mâine
16:11
Schimbări pe traseele mijloacelor de transport în comun din București, începând de mâine
FLASH NEWS România și alte state europene sunt somate de UE pentru că nu au transpus directivele în legislația națională. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul
16:11
România și alte state europene sunt somate de UE pentru că nu au transpus directivele în legislația națională. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul

Cele mai noi

Trimite acest link pe