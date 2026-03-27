Americanii Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch, împreună cu omologul lor canadian Jeremy Hansen, se pregătesc să se îmbarce pe 1 aprilie pentru o călătorie de aproximativ 10 zile care îi va purta în jurul Lunii, însă fără aselenizare, în cadrul misiunii Artemis 2.

Astronauții sosesc vineri în Florida, ca etapă finală a pregătirilor pentru primul voiaj cu echipaj uman către Lună în mai bine de 5 decenii.

Artemis II va fi p rima misiune cu echipaj a NASA , fiind inclusă în programul Artemis în valoare de mai multe miliarde de dolari.

Echipajul s-a antrenat mai bine de 2 ani de la anunțarea misiunii în 2023. Au intrat în etapa de carantină a zborului preliminar, la Johnson Space Center al NASA din Houston, pe 18 martie.

Glover, pilotul misiunii, va deveni primul astronaut de culoare care va călători în proximitatea Lunii. Koch va fi prima femeie care va face același lucru, în vreme ce Hansen va fi primul astronaut non‑american care zboară mai jos de orbita Pământului în direcția Lunii. Toți membrii echipei, cu excepția lui Hansen, au mai participat la misiuni spațiale.

Un echipaj cu experiență

Misiunea va marca primul zbor spațial pentru astronautul canadian Hansen (50 ani), care a fost selectat în 2009. Wiseman (50 ani), a fost prezent 165 de zile la bordul International Space Station în timpul unei misiuni din anul 2014 lansate de o navetă spațială rusească Soyuz. Fost pilot de testare al U.S. Navy, acesta a devenit ulterior astronaut șef al NASA.

Glover (49 ani) a petrecut 168 de zile în spațiu începând cu 2020, ca pilot al echipei de misiune 1 a NASA, prima misiune operațională ISS care a utiliat o capsulp Crew Dragon a SpaceX, compania magnatului Elon Musk. Înainte de a se alătura NASA, Glover a participat la peste 40 de misiuni în timpul carierei sale la U.S. Navy.

Koch (47 ani) a stabilit un record în 2019 pentru cel mai lung zbor spațial continuu efectuat de o femeie, petrecând 328 de zile cu days. Ea a lucrat anterior ca inginer NASA și a luat parte la mai multe expediții de cercetare în Antarctica.

