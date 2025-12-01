Prima pagină » Actualitate » Un bărbat a ajuns la tribunal după ce a apreciat fotografiile mai multor femei. Care este explicația

01 dec. 2025, 19:51, Actualitate
Un bărbat a ajuns la tribunal după ce a apreciat fotografiile mai multor femei. Care este explicația
Sursa FOTO: pixabay.com

Cuplurile căsătorite au un nou motiv de panică. Înainte să dea un like ar trebui să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de sex opus pe rețelele de socializare poate fi considerată un motiv de divorț.

Potrivit publicației Habertürk, totul a pornit de la un cuplu din Kayseri, H.B. și S.B., care au ajuns la tribunal acuzându-se reciproc de comportament toxic. Femeia susținea că soțul ei o umilea, refuza să îi dea bani, dădea like-uri altor femei și încălca obligațiile de fidelitate. El a ținut morțiș să precizeze că soția lui era geloasă, insultătoare și comentase urât la propriile ei postări.

Tribunalul din Kayseri a decis: bărbatul e vinovat grav, femeia doar „puțin vinovată”. A urmat o listă lungă de pensii alimentare, daune morale și materiale, plus dobânzi — adică o notă de plată serioasă pentru fiecare like nevinovat dat prin feed.

În urma procesului de divorț, soția a primit:

  • 500 TL suport temporar (aprox. 12 dolari)
  • 750 TL pensie alimentară (aprox. 18 dolari)
  • 80.000 TL despăgubiri materiale și morale (aprox. 1.884 dolari)

Infidelitatea online, un nou precedent juridic

Bărbatul a încercat să conteste decizia, dar fără succes. Curtea de Apel a confirmat că like-urile pot submina încrederea, iar judecătorii nu au avut niciun dubiu în privința verdictului.

În final, Curtea de Casație a închis definitiv cazul, confirmând hotărârea și transformând-o într-un precedent cu greutate.

Acum avocații din Turcia discută aprins despre ce va urma: vor deveni like-urile noua „amprentă digitală” în procesele de divorț? Un lucru e cert: scrollatul nevinovat nu mai e chiar atât de nevinovat.

De acum înainte, soții și soțiile din Turcia vor trebui să navigheze prin social media ca pe un câmp minat — fiindcă o simplă inimioară poate declanșa mai mult decât o discuție în contradictoriu: poate aduce chiar și actele de divorț.

