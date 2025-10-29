Prima pagină » Actualitate » Un bărbat a plecat pe munte neechipat şi fără să spună nimănui. A alunecat pe zăpadă şi a căzut. A fost dat dispărut 2 zile

Luiza Dobrescu
29 oct. 2025, 15:57, Actualitate
În ciuda avertismentelor lansate de salvamontişti, românii continuă să urce pe munte fără să fie măcar echipaţi corespunzător. Familia n-a ştiut nimic de el şi l-a căutat timp de două zile, apoi a anunţat autorităţile. 

Bărbatul dispărut şi găsit de salvamontiştii argeşeni este din Galaţi şi a plecat de acasă complet neechipat, fără lanternă, fără colţari la el, pe zăpadă şi vânt. Nu a spus nimănui unde merge, iar familia l-a căutat disperată.

Şeful Salvamont Argeş, Ion Sănduloiu, a povestit că omul a dormit în maşină, acolo unde echipa de căutare a descoperit sacul de dormit. Marţi a pornit spre Moldoveanu, unde a alunecat pe zăpadă şi a căzut.

„Dimineaţă, au plecat colegii prin Galbena şi Valea Rea, ca să afle pe unde a urcat. Au făcut o recunoaştere cu elicopterul. N-a putut să se apropie de versanţi, pentru că bate foarte tare vântul. Colegii de pe Valea Rea l-au găsit în Bordei. Vedem dacă o să fie nevoie de elicopter. Vântul bate puternic. Au asigurat cu corzi o traversare mai delicată. Îl pot coborî pe picioare şi urmează să fie preluat de o ambulanta Smurd”, povesteşte şeful Salvamont Argeş, Ion Sănduloiu.

