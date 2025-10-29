Un bărbat a plecat pe munte neechipat şi fără să spună nimănui. A alunecat pe zăpadă şi a căzut. A fost dat dispărut 2 zile

În ciuda avertismentelor lansate de salvamontişti, românii continuă să urce pe munte fără să fie măcar echipaţi corespunzător. Familia n-a ştiut nimic de el şi l-a căutat timp de două zile, apoi a anunţat autorităţile.

Bărbatul dispărut şi găsit de salvamontiştii argeşeni este din Galaţi şi a plecat de acasă complet neechipat, fără lanternă, fără colţari la el, pe zăpadă şi vânt. Nu a spus nimănui unde merge, iar familia l-a căutat disperată.

Şeful Salvamont Argeş, Ion Sănduloiu, a povestit că omul a dormit în maşină, acolo unde echipa de căutare a descoperit sacul de dormit. Marţi a pornit spre Moldoveanu, unde a alunecat pe zăpadă şi a căzut.

„Dimineaţă, au plecat colegii prin Galbena şi Valea Rea, ca să afle pe unde a urcat. Au făcut o recunoaştere cu elicopterul. N-a putut să se apropie de versanţi, pentru că bate foarte tare vântul. Colegii de pe Valea Rea l-au găsit în Bordei. Vedem dacă o să fie nevoie de elicopter. Vântul bate puternic. Au asigurat cu corzi o traversare mai delicată. Îl pot coborî pe picioare şi urmează să fie preluat de o ambulanta Smurd”, povesteşte şeful Salvamont Argeş, Ion Sănduloiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Doi turiști pierduți au fost găsiți cu semne de hipotermie. Nu erau echipați corespunzător

Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte