Un bărbat de 55 de ani, din comuna dâmbovițeană Petrești, și-a pierdut viața, marți după-amiază, după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane care circula pe ruta Pitești-București.

Tragedia a avut loc pe raza județului Dâmbovița, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița.

De asemenea, a fost solicitat și un elicopter SMURD din București. Victima se afla în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au efectuat imediat manevre de resuscitare. Din păcate, însă, victima nu a mai putut fi salvată.

În tren se aflau 40 de pasageri, care nu au necesitat îngrijiri medicale.

Este al doilea accident mortal, astăzi, în Dâmbovița

O autoutilitară încărcată cu butelii s-a răsturnat, marți dimineață, în localitatea Dobra din județul Dâmbovița. Încărcătura s-a împrăștiat pe un câmp, iar șoferul a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare ale medicilor sosiți la fața locului.

Din primele date, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 57 de ani, din municipiul București, în timp ce ar fi condus o autoutilitară pentru transport butelii, pe DJ 711, în localitatea Dobra, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă.

FOTO – Poliția Română/ISU Dâmbovița