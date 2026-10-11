Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit

Un bărbat din Sectorul 3 al Capitalei a fost împușcat cu muniție neletală de polițiști, după ce a atacat cu un cuțit un membru al echipei de intervenție. Conform poliției Capitalei, bărbatul amenințase că își va face rău și refuza să coopereze cu forțele de ordine, potrivit Poliției Capitalei.

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Incidentul a avut loc sâmbătă, 10 octombrie, după ce polițiștii Secției 13 au fost sesizați că un bărbat i-ar fi trimis fostei soții un mesaj în care amenința că își va face rău.

Ajunși la adresa respectivă, polițiștii au constatat că bărbatul se afla în apartament, însă refuza să deschidă ușa și să coopereze. A fost solicitat sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, fiind mobilizate echipa de asalt și de negociatori.

„Negociatorul a inițiat dialogul cu bărbatul, în încercarea de a detensiona situația și de a facilita o soluționare în condiții de siguranță. Întrucât acesta a refuzat în continuare să deschidă ușa, în funcție de evoluția situației operative, s-a decis pătrunderea în locuință”, a transmis Poliția Capitalei.

Autoritățile spun că, în momentul în care echipa de intervenție a pătruns în apartament, bărbatul a atacat cu un cuțit unul dintre polițiști.

„În aceste împrejurări, pentru oprirea atacului și imobilizarea persoanei în condiții de siguranță, după ce aceasta nu s-a supus somațiilor, un polițist a făcut uz de armamentul din dotare, cu muniție neletală, de tip cauciuc, fiind executat un foc asupra bărbatului, care a suferit leziuni în zona abdomenului”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Bărbatul a fost ulterior imobilizat și a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital. Din informațiile medicale disponibile reiese că leziunile suferite nu i-au pus viața în pericol, bărbatul aflându-se în afara oricărui pericol.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, împreună cu polițiștii Secției 13, pentru infracțiunea de ultraj.