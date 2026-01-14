Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce

Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce

14 ian. 2026, 13:23, Actualitate
Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce

Un bărbat din Focșani, județul Vrancea, este cercetat de polițiști după ce ar fi omorât pe stradă mai mulți proumbei pe care a spus că intenționa să îi mănânce. Bărbatul a fost surprins într-un videoclip, care a apărut în spațiul public, în timp ce omora mai mulți porumbei capturați pe stradă. 

Polițiștii din Vrancea au început ancheta imediat după ce au vizionat videoclipul și au descoperit că este vorba despre un bărbat de 48 de ani, din municipiul Focșani. Acesta a declarat că ar fi sacrificat animalele pentru a fi consumate ulterior. Acum polițiștii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs fapta.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta”, a transmis IPJ Vrancea.

