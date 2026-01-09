Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112

Situație bizară în județul Caraș-Severin! Un bărbat din orașul Bocșa a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel la 112, relatează Mediafax.

Un bărbat din județul Caraș-Severin a mușcat trei agenți de poliție

Conform informațiilor transmise de Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, P.P.M. este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj și a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 de ore. Joi seara, când agenții s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel la 112, bărbatul a manifestat un comportament bizar, exercitând acte de violență asupra ofițerilor.

„În fapt, din probele administrate, s-a stabilit că la data de 08.01.2026, în jurul orei 22:20, în timp ce se afla în apartamentul situat în oraşul Bocşa, jud. Caraş-Severin, suspectul P.P.M. a exercitat acte de violenţă asupra agenților de poliție B.A.V., S.R. şi H.A., din cadrul Poliției Orașului Bocșa, care se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, intervenind la o solicitare SNUAU 112”, au trasnsmis procurorii.

În fapt, bărbatul i-a mușcat pe polițiști. Pe agentul de poliție B.A.V. l-a mușcat de brațul drept în zona cotului, pe agentul de poliție S.R. l-a mușcat de mâna dreaptă în zona degetelor şi de mâna stângă în zona cotului aproape de umăr, iar peagentul de poliție H.A. l-a mușcat de piciorul stâng. Gestul nu a fost unul inofensiv, cei trei polițiști au suferit leziuni traumatice cuantificate prin zile de îngrijiri medicale.

AUTORUL RECOMANDĂ