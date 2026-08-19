Un bărbat din Iași, plecat la muncă în Suedia, strângea bani pentru nunta fiicei sale. Cum l-a „ușurat” de 4.000 de euro colegul de cameră

Plecat la muncă în Suedia, un ieșean a avut încredere oarbă în colegul de cameră, iar acum regretă amarnic. Acesta din urmă i-a folosit datele cardului bancar pentru a face cumpărături din două magazine online de articole pentru pescuit.

Când a sesizat că fusese „ușurat” de 4000 de euro, bărbatul din Iași a depus plângere penală.

Cumpărături de pe cardul colegului de cameră

Costel D. a plecat la muncă în Suedia în 2019, în construcții, având nevoie să strângă bani pentru nunta fiicei sale. A pornit la drum alături de un inginer constructor pe care îl cunoștea deja, iar la București, în aeroport, a făcut cunoștință și cu alți muncitori angajați la aceeași firmă, printre care Ionuț Ciornei. Toți s-au cazat împreună într-o casă dintr-o suburbie a capitalei Göteborg.

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În scurt timp, s-au legat prietenii, bărbații făceau împreună cumpărături și se relaxau la fotbal în weekenduri.

După primul salariu, Costel a observat că nu reușește să scoată bani de la bancomatele din Suedia, așa că s-a limitat la plăți contactless, pentru sume mici. A lăsat cardul nesupravegheat, prin cameră, la îndemâna oricui, inclusiv a lui Ciornei, care obișnuia să-i ceară telefonul pentru cumpărături online sau acces la Internet. În schimb, Ciornei l-a ajutat să folosească Facebook-ul și să achiziționeze biletele de avion când dorea să meargă acasă.

Cu acces liber la telefon și card, Ciornei a profitat masiv de naivitatea colegului său, scrie Ziarul de Iași. Între august și octombrie 2019, a plasat comenzi de pe site-urile a două magazine specializate în pescuit în valoare de 4.274,55 euro. Coletele erau expediate în România, la adresa prietenei sale.

Cum a aflat că fusese păcălit

Aflat în România, Costel D. a mers împreună cu soția lui la o sucursală BRD ca să retragă bani pentru nunta fiicei, dar a descoperit că în cont mai avea doar 1.060 de euro, în loc de aproximativ 5.000. Când i s-a explicat că banii fuseseră cheltuiți la cele două magazine de pescuit, bărbatul din Iași a înțeles de ce colegul de cameră îi cerea telefonul mereu. A sunat chiar el la magazinele respective și a aflat, astfel, povestea coletelor trimise la adresa prietenei colegului său.

Întors în Suedia, l-a confruntat pe românul care îl lăsase fără bani și a obținut de la el promisiunea că va primi înapoi cei 4000 de euro lipsă. Însă, după puțin timp, Costel D. a suferit un accident de muncă și a trebuit să revină definitiv în țară, iar colegul de cameră nu i-a mai răspuns la mesaje. În cele din urmă, păgubitul a decis să depună plângere.

Ciornei a fost cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. La audieri, însă, a mințit spunând că toate cumpărăturile fuseseră făcute cu acordul și în prezența lui Costel. Concret, el a susținut că îl împrumutase în mai multe rânduri cu bani în numerar, iar produsele de pescuit comandate erau, de fapt, tranzacții făcute în contul datoriei.

Afirmațiile lui Ciornei nu au fost, însă, confirmate și de colegii de cameră, care au povestit că acesta folosea cardul lui Costel D. fără aprobarea lui. Într-un final, Ciornei și-a recunoscut fapta și chiar a început să-i returneze bărbatului din Iași din banii furați. Până acum, a dat înapoi 2.000 de euro.

Inculpatul a fost condamnat la doi ani de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.