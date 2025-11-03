Prima pagină » Actualitate » Un bucureștean a fost reținut după ce a pătruns într-o locuință din Sectorul 1 și a FURAT 14 telefoane, un laptop și mai multe parfumuri de lux

Bianca Dogaru
03 nov. 2025, 17:19, Actualitate
Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat de 41 de ani, acuzat că ar fi spart locuința a doi cetățeni străini din Sectorul 1, de unde ar fi furat bunuri în valoare de peste 18.000 de lei. 

Furtul a avut loc pe 29 octombrie 2025, în jurul orei 16. Bărbatul ar fi pătruns în locuință prin forțarea ușii de la balcon și a sustras 14 telefoane mobile, un laptop, parfumuri, ceasuri și articole vestimentare.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112 de către cei doi locatari, iar în urma investigațiilor, suspectul a fost identificat și dus la audieri. Prejudiciul, estimat șa 18.200 de lei, a fost recuperat integral și restituit proprietarilor.

Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

SURSE FOTO: Mediafax foto

