Lovitură dură pentru bucureștenii care merg cu metroul. Plata cu cardul ar putea fi suspendată

Vești proaste pentru bucureștenii care merg regulat cu metroul. Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces ar putea fi suspendată, pe fondul anulării de către Metrorex a celei de-a doua licitații privind serviciile bancare operaționale la punctele de acces.

Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces din metrou riscă să fie suspendată, în contextul în care Metrorex a anulat și a doua licitație privind „servicii bancare aferente activității comerciale“, informează Buletin de București.

Metrorex a recunoscut că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”

Anularea vine în contextul unei contestații depuse de o companie participantă la licitație. Mai mult, Metrorex a recunoscut public că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”. În consecință, primele efecte ale acestei crize se resimt. La terminalul intermodal din Străulești, acum câteva zile, șoferii nu au putut achita parcarea folosind cardul bancar. Surse din cadrul Metrorex au invocat „un comision la fiecare tranzacție”.

Licitația „Servicii bancare aferente activității comerciale (plata direct la porțile de acces / turnicheți cu card bancar contactless, prin POS la casierii şi automate de vândut cartele și plata on-line a titlurilor de călătorie reîncărcate pe cardurile contactless)“, care vizează plata cu cardul direct la porțile de acces de la Metrorex, a fost contestată de societatea RADCOM S.R.L.

O cerință deschisă a devenit condiționată de ‘bunăvoința unui terț’

Principalul inconvenient semnalat de contestatar ân cadrul licitației se referă la integrarea noilor sisteme de plată cu echipamentele deja existente.

Deși documentația specifica obligația generală de integrare, Metrorex a explicat ulterior că actualii producătorii și integratorii ai sistemului – asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L. – nu vor pune la dispoziție documentația tehnică esențială, precum codul sursă. Astfel s-a creat un blocaj, transformând o cerință care ar fi trebuit să fie deschisă într-una condiționată de „bunăvoința unui terț”.

