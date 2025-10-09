Prima pagină » Social » Lovitură dură pentru bucureștenii care merg cu metroul. Plata cu cardul ar putea fi suspendată

Lovitură dură pentru bucureștenii care merg cu metroul. Plata cu cardul ar putea fi suspendată

09 oct. 2025, 12:30, Social
Lovitură dură pentru bucureștenii care merg cu metroul. Plata cu cardul ar putea fi suspendată

Vești proaste pentru bucureștenii care merg regulat cu metroul. Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces ar putea fi suspendată, pe fondul anulării de către Metrorex a celei de-a doua licitații privind serviciile bancare operaționale la punctele de acces.

Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces din metrou riscă să fie suspendată, în contextul în care Metrorex a anulat și a doua licitație privind „servicii bancare aferente activității comerciale“, informează Buletin de București.

Metrorex a recunoscut că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”

Anularea vine în contextul unei contestații depuse de o companie participantă la licitație. Mai mult, Metrorex a recunoscut public că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”. În consecință, primele efecte ale acestei crize se resimt. La terminalul intermodal din Străulești, acum câteva zile, șoferii nu au putut achita parcarea folosind cardul bancar. Surse din cadrul Metrorex au invocat „un comision la fiecare tranzacție”.

Achiziția a 12 trenuri de metrou pentru Magistrala „Gara de Nord-Străulești”, pe agenda ședinței de guvern

Sursa FOTO: Mediafax

Licitația „Servicii bancare aferente activității comerciale (plata direct la porțile de acces / turnicheți cu card bancar contactless, prin POS la casierii şi automate de vândut cartele și plata on-line a titlurilor de călătorie reîncărcate pe cardurile contactless)“, care vizează plata cu cardul direct la porțile de acces de la Metrorex, a fost contestată de societatea RADCOM S.R.L.

O cerință deschisă a devenit condiționată de ‘bunăvoința unui terț’

Principalul inconvenient semnalat de contestatar ân cadrul licitației se referă la integrarea noilor sisteme de plată cu echipamentele deja existente.

Deși documentația specifica obligația generală de integrare, Metrorex a explicat ulterior că actualii producătorii și integratorii ai sistemului – asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L. – nu vor pune la dispoziție documentația tehnică esențială, precum codul sursă. Astfel s-a creat un blocaj, transformând o cerință care ar fi trebuit să fie deschisă într-una condiționată de „bunăvoința unui terț”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

În plină toamnă, s-au copt aceleași NEMULȚUMIRI la Metrorex. Bucureștiul ar putea fi PARALIZAT din cauza conflictului Bolojan-angajați. El vrea tăieri, ceilalți, măriri. Bucureștenii vor doar să se deplaseze

S-au livrat toate trenurile din Brazilia pentru București. Douăsprezece garnituri Alstom Metropolis sunt în depourile Metrorex

Citește și

EVENIMENT LIVE 🚨 Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
13:39
🚨 Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”
09:30
Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”
LIVE UPDATE Efectele Ciclonului Barbara. Bătrână, salvată din calea viiturii în Siliștea. Zeci de mașini distruse și copaci căzuți în Capitală și în Ilfov
15:38
Efectele Ciclonului Barbara. Bătrână, salvată din calea viiturii în Siliștea. Zeci de mașini distruse și copaci căzuți în Capitală și în Ilfov
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Ce omagiu i-au adus membrii Direcția 5 lui Marius Keseri. Videoclipul a devenit viral
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Evz.ro
⁠Minodora și-a tăiat gușa. Operație complicată pentru cântăreață
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel: "Lasă-mă! Ieși de aici!". TOTUL a pornit de la un GEST banal! Momentul este surprins în IMAGINI NEAȘTEPTATE. Cum se apără după cearta uriașă? NU o să-ți vină crezi ce au spus
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cum să fii plăcut fără să-ți pierzi autenticitatea
FOTO-VIDEO Nicușor Dan nu are stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și să se joace cu nasul
14:04
Nicușor Dan nu are stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și să se joace cu nasul
ACTUALITATE Generalul Gheorghiță Vlad nu exclude ca RUSIA să ATACE România. Vulnerabilitatea noastră, Poarta Focșanilor
13:47
Generalul Gheorghiță Vlad nu exclude ca RUSIA să ATACE România. Vulnerabilitatea noastră, Poarta Focșanilor
LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
13:37
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
EXTERNE Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
13:24
Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
CONTROVERSĂ Raed vs. Arafat. Ce declara șeful ISU înainte de ciclon și cum a încercat să paseze vina după ce Barbara nu a mai venit. Gândul prezintă filmul celor 24 de ore de PANICĂ, ISTERIE și FUGĂ de responsabilitate, în regia lui Raed Arafat
13:18
Raed vs. Arafat. Ce declara șeful ISU înainte de ciclon și cum a încercat să paseze vina după ce Barbara nu a mai venit. Gândul prezintă filmul celor 24 de ore de PANICĂ, ISTERIE și FUGĂ de responsabilitate, în regia lui Raed Arafat
ACTUALITATE Sindicaliștii din ANAF acuză șefii instituției de abuz. Inspectorii ar fi fost trimiși să dea amenzi în locuri unde nu existau nereguli
13:04
Sindicaliștii din ANAF acuză șefii instituției de abuz. Inspectorii ar fi fost trimiși să dea amenzi în locuri unde nu existau nereguli