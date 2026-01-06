Prima pagină » Actualitate » Un celebru economist face recensământul creșterilor de taxe ale Guvernului Bolojan: „Nu este o avalanșă cu creșteri de taxe. Este o operațiune specială a Guvernului”

06 ian. 2026, 13:27, Actualitate
Politicile fiscale extreme decise de guvernul Bolojan, menite teoretic să evite intrarea României în recesiune, sunt aspru criticate de unul dintre cei mai cunoscuți economiști. Radu Georgescu avertizează că, în cei 25 de ani de când profesează în calitate de contabil, nu a mai observat o asemenea avalanșă de creșteri de taxe și impozite.
În mesajul său, publicat pe o pagină de socializare, economistul Radu Georgescu face un inventar sumar, dar elocvent al principalelor creșteri de taxe și impozite. După cum se poate vedea mai jos, lista este foarte lungă, iar în 2026 ea ar putea crește, așa cum a avertizat deja premierul Bolojan.

Inflație de taxe și impozite care împovărează românul de rând

„Sunt contabil de 25 de ani

Niciodată nu am vazut o avalanșă atât de mare cu creșteri de taxe
Mai jos îți spun ce taxe și impozite au crescut de la 1 august 2025
1 TVA a crescut la 21%
2 Impozitul pe clădire a crescut cu mai mult de 100 %
3 Impozitul pe mașină a crescut în funcție de norma de poluare
4 Pentru mașinile hibrid impozitul a crescut cu minim 20%
5 S-a introdus un impozit de 40 lei pentru mașinile electrice
6 Impozitul pe dividende a crescut la 16%
7 Impozitul pentru câștigul din vânzarea acțiunilor a crescut la 16% dacă folosești o aplicație din străinătate
8 Impozitul pentru câștigul din vânzarea acțiunilor a crescut la 3% dacă folosești o aplicație din România
9 Impozitul pentru câștigul din vânzarea criptomonede a crescut la 16%
10 S-a introdus o taxă de 25 lei pentru bunuri cumpărate dintr-o țară non UE și care are valoarea sub 150 euro

Creșteri masive ale contribuțiilor sociale

11 A crescut impozitul din chirii pentru locuințele închiriate pe termen scurt (Airbnb, Booking etc)
12 Prima zi de concediu medical nu se mai plătește !!
13 Pentru 90.000 de companii a crescut impozitul deoarece au trecut la impozit pe profit de 16% după reducerea plafonului pentru cifra de afaceri la 100.000 euro
14 A crescut contribuția CASS pentru profesiile liberale (contabili, medici, avocați, psihologi, arhitecți) prin creșterea plafonului la 72 salarii minime pe economie
15 A crescut contribuția CASS pentru PFA-uri prin creșterea plafonului la 72 salarii minime pe economie
16 A crescut capitalul social la 5.000 lei pentru companiile care au cifra de afaceri peste 400.000 lei
17 Accizele au crescut cel puțin 10%”, a scris economistul.

Concluzia amară a economistului

În finalul mesajului său, specialistul observă faptul că această dinamică de proporții a creșterii poverii fiscale pare, în opinia sa, cu o operațiune deliberată a Executivului.
Concluzii
În România nu este o avalanță cu creșteri de taxe
Este o operațiune specială a Guvernului.
