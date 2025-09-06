Prima pagină » Actualitate » Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat. Metoda de blocare a banilor i-a uimit până și pe polițiști

06 sept. 2025
Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat / foto: Shutterstock

Un cetățean român, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat (metoda „Skimming”). Metoda de blocare a banilor pe care o utiliza a creat uimire până și în rândul polițiștilor din Houston. „Lucrez de 32 de ani și n-am mai văzut așa ceva”, a spus unui dintre ofițeri.

Ionuț Aurel Iova, un cetățean român în vârstă de 32 de ani, a ajuns în custodia polițiștilor, fiind autorul mai multor furturi și fraude bancare. Bărbatul a fost „vânat” luni întregi pentru faptele sale – furturi bancare, fraudă și infracțiuni legate de droguri, atât pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cât și în alte țări.

Cetățeanul român instalase un dispozitiv sofisticat de blocare a banilor la un bancomat situat pe Preston Road. În iulie 2025, poliția din Plato a demarat o anchetă pentru a-l prinde pe făptaș. Drumurile au condus către un bărbat pe nume Ionuț Aurel Iova, în vârstă de 32 de ani, care era căutat, deja, și în alte țări.

Bărbatul a fost surprins de camerele de securitate instalate în zona bancomatului atunci când instala dispozitivul. După aceea, mai multe persoane au încercat să utilizeze bancomatul și nu au mai reușit să își recupereze banii. Bărbatul a fost surprins, din nou, de camerele video când se întorcea la bancomat pentru a-și recupera dispozitivul, colectând și aproape 1.000 de dolari. Apoi s-a făcut nevăzut.

Cetățeanul român era căutat, deja, în Maryland (furt bancar), Canad (56 mandate de furt și fraudă), Ungaria (infracțiuni legate de droguri). Bărbatul a fost arestat pe 20 august, de polițiștii din Texas, după ce a fost oprit în trafic.

„Am fost investigator de falsuri timp de 32 de ani și nu mai văzusem așa ceva până acum. Este destul de simplu, dar sofisticat. Dispozitivul trebuia fabricat individual pentru acea marcă de bancomat”, a spus ofițerul Jerry Minton, arată b1tv.ro.

