Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal

Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone–ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, iar ce a urmat e ireal.

O femeie din București păcălește vânzătorii de telefoane. Aceasta își manifestă interesul să le achiziționeze, folosește bilete la ordin de plată false ca să-i inducă în eroare, după care se face nevăzută. Printre păgubiți este și un adolescent de 17 ani din Constanța, care a reclamat la poliție faptul că a fost victima unei înșelăciuni, după ce i-a vândut Sabrinei Marinela Paraschivescu telefonul iPhone 16 Pro Max. Tranzacția s-a făcut în City Mall, la începutul lunii octombrie.

Astfel, un băiat de 17 ani, din Constanța și-a pus la vânzare, pe internet, telefonul iPhone 16 Pro Max. El a fost contactat de o femeie care s-a arătat interesată să-i cumpere telefonul. Apoi, cei doi au decis să se întâlnească într-un loc public pentru schimb, mai exact în City Mall.

Pe data de 3 octombrie a.c., minorul s-a întâlnit cu Sabrina Marinela Paraschivescu, care ar fi fost însoțită de copiii ei, aspecte care l-au determinat pe băiat să aibă încredere în ea. Conform declarațiilor băiatului, femeia i-ar fi spus ca va face un transfer bancar pentru a-i trimite suma de 5.200 lei în cont. „Dovada” de transfer bancar era emisă de First Bank către Raiffeissen. Cum documentul părea autentic, băiatul, nefiind familiarizat cu aceste tranzacții, i-a dat telefonul.

Adolescentul a tot așteptat să-și primească banii în primele ore, dar suma întârzia să fie virată. După câteva zile, banii tot nu existau în cont, astfel că a contactat banca. Iar surpriza neplăcută a fost să afle că transferul nu a existat niciodată și că repectiva „dovada” a Sabrinei Paraschivescu era, de fapt, un document fals.

Apoi, Sabrina ar fi invocat mai multe explicații contradictorii: fie că transferul este „în așteptare”, fie că retrimite prin alte platforme de plăți, că vor fi necesare „două zile de procesare” ori că banii „intră până seara”. Doar că, niciuna dintre aceste promisiuni nu s-a concretizat, conform spuselor minorului.

„Pe 3 octombrie, am vândut un iPhone 16 Pro Max, 256 GB, cu prețul de 5.200 lei unei femei care s-a prezentat ca Sabrina Marinela Paraschivescu. Ne-am întâlnit în City Park Mall Constanța. La tranzacție, mi-a arătat o dovadă de transfer bancar făcut din First Bank către Raiffeisen. Documentul părea 100% real, iar eu, fiind minor (am 17 ani), am avut încredere și i-am dat telefonul. După ce a plecat, banii nu au mai intrat nici după ore, nici după zile. Am verificat cu banca, iar transferul NU exista. Mai târziu, am înțeles că dovada era un fals editat. Din acel moment, femeia a început o serie lungă de minciuni: că „transferul e pending”, că retrimite prin Wise, apoi prin Revolut, apoi că durează „2 zile”, apoi că intră „până seara„. Nu a intrat nimic, niciodată”, a spus, pentru Replica, păgubitul.

Deranjată că minorul continua să o contacteze pentru a-și primi banii, ea a început să îl jignească.

„În plus, la telefon îmi vorbea urât, mă jignea, iar în unele momente îi punea pe copiii ei să vorbească cu mine, probabil ca să tragă de timp sau să pară ocupată. Pentru mine, ca minor, situația a fost și mai stresantă. Pe 7 octombrie am depus plângere penală la Secția 1 Poliție Constanța. Dosarul este în lucru, am vorbit și eu, și polițiștii cu ea, însă nu a returnat nici banii, nici telefonul. După ce am publicat cazul pe Facebook, am început să primesc multe mesaje de la alte persoane păgubite exact la fel. Unele mi-au trimis conversațiile lor, altele chiar poze cu buletinul ei. Pare să fie o persoană care a făcut mai multe victime, nu a fost un incident izolat”, a mai declarat băiatul pentru sursa citată.

Dar adolescentul din Constanța nu este singurul păgubit. Se pare că, mai multe persoane din Timișoara și București ar fi avut experiențe similare cu Sabrina Paraschivescu. Femeia viza în mod special minorii, tinerii fără experiență și persoanele ușor de păcălit. Dar nu este o regulă. Ea a reușit să păcălească chiar un afacerist din Capitală, care deține un amanet.

Aceasta ar fi venit la amanet, îmbrăcată în haine de brand și însoțită de copii, vrând să cumpere 3 telefoane. În ziua următoare, clienta a revenit pentru a mai cumpăra un telefon, efectuând plata tot prin ordin de plată, totalul prejudiciului ajungând la suma de 20.200 lei. Reprezentantul amanetului a inițiat demersurile legale ca să–și recupereze banii.

