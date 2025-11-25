Prima pagină » Actualitate » Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal

Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal

25 nov. 2025, 15:48, Actualitate
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal

Un constănțean și-a pus la vânzare iPhoneul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, iar ce a urmat e ireal.

O femeie din București păcălește vânzătorii de telefoane. Aceasta își manifestă interesul le achiziționeze, folosește bilete la ordin de plată false ca să-i inducă în eroare, după care se face nevăzută. Printre păgubiți este și un adolescent de 17 ani din Constanța, care a reclamat la poliție faptul a fost victima unei înșelăciuni, după ce i-a vândut Sabrinei Marinela Paraschivescu telefonul iPhone 16 Pro Max. Tranzacția s-a făcut în City Mall, la începutul lunii octombrie.

Astfel, un băiat de 17 ani, din Constanța și-a pus la vânzare, pe internet, telefonul iPhone 16 Pro Max. El a fost contactat de o femeie care s-a arătat interesată să-i cumpere telefonul. Apoi, cei doi au decis se întâlnească într-un loc public pentru schimb, mai exact în City Mall.

Pe data de 3 octombrie a.c., minorul s-a întâlnit cu Sabrina Marinela Paraschivescu, care ar fi fost însoțită de copiii ei, aspecte care l-au determinat pe băiat aibă încredere în ea. Conform declarațiilor băiatului, femeia i-ar fi spus ca va face un transfer bancar pentru a-i trimite suma de 5.200 lei în cont. Dovada” de transfer bancar era emisă de First Bank către Raiffeissen. Cum documentul părea autentic, băiatul, nefiind familiarizat cu aceste tranzacții, i-a dat telefonul.

Adolescentul a tot așteptat să-și primească banii în primele ore, dar suma întârzia să fie virată. După câteva zile, banii tot nu existau în cont, astfel a contactat banca. Iar surpriza neplăcută a fost afle transferul nu a existat niciodată și că repectiva dovadaa Sabrinei Paraschivescu era, de fapt, un document fals.

Apoi, Sabrina ar fi invocat mai multe explicații contradictorii: fie transferul este în așteptare”, fie retrimite prin alte platforme de plăți, vor fi necesare două zile de procesareori banii intră până seara”. Doar că, niciuna dintre aceste promisiuni nu s-a concretizat, conform spuselor minorului.

Pe 3 octombrie, am vândut un iPhone 16 Pro Max, 256 GB, cu prețul de 5.200 lei unei femei care s-a prezentat ca Sabrina Marinela Paraschivescu. Ne-am întâlnit în City Park Mall Constanța. La tranzacție, mi-a arătat o dovadă de transfer bancar făcut din First Bank către Raiffeisen. Documentul părea 100% real, iar eu, fiind minor (am 17 ani), am avut încredere și i-am dat telefonul. După ce a plecat, banii nu au mai intrat nici după ore, nici după zile. Am verificat cu banca, iar transferul NU exista. Mai târziu, am înțeles dovada era un fals editat. Din acel moment, femeia a început o serie lungă de minciuni: transferul e pending”, că retrimite prin Wise, apoi prin Revolut, apoi durează „2 zile”, apoi că intră până seara„. Nu a intrat nimic, niciodată”, a spus, pentru Replica, păgubitul.

Deranjată că minorul continua să o contacteze pentru a-și primi banii, ea a început să îl jignească.

În plus, la telefon îmi vorbea urât, mă jignea, iar în unele momente îi punea pe copiii ei să vorbească cu mine, probabil ca tragă de timp sau pară ocupată. Pentru mine, ca minor, situația a fost și mai stresantă. Pe 7 octombrie am depus plângere penală la Secția 1 Poliție Constanța. Dosarul este în lucru, am vorbit și eu, și polițiștii cu ea, însă nu a returnat nici banii, nici telefonul. După ce am publicat cazul pe Facebook, am început să primesc multe mesaje de la alte persoane păgubite exact la fel. Unele mi-au trimis conversațiile lor, altele chiar poze cu buletinul ei. Pare fie o persoană care a făcut mai multe victime, nu a fost un incident izolat”, a mai declarat băiatul pentru sursa citată.

Dar adolescentul din Constanța nu este singurul păgubit. Se pare că, mai multe persoane din Timișoara și București ar fi avut experiențe similare cu Sabrina Paraschivescu. Femeia viza în mod special minorii, tinerii fără experiență și persoanele ușor de păcălit. Dar nu este o regulă. Ea a reușit păcălească chiar un afacerist din Capitală, care deține un amanet.

Aceasta ar fi venit la amanet, îmbrăcată în haine de brand și însoțită de copii, vrând cumpere 3 telefoane. În ziua următoare, clienta a revenit pentru a mai cumpăra un telefon, efectuând plata tot prin ordin de plată, totalul prejudiciului ajungând la suma de 20.200 lei. Reprezentantul amanetului a inițiat demersurile legale ca săși recupereze banii.

sursă foto: Replica.

Autorul recomandă:

O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului

Citește și

ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
TEHNOLOGIE Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
16:43
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
INEDIT Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
15:30
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
ECONOMIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
15:09
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
ANALIZĂ Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală?
14:56
Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală?
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor