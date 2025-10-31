O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului

O nouă capcană circulă în mediul online. Un pop‑up fals apare pe site‑uri, pretinzând că Poliția Română și DNSC impun o amendă de 2.500 lei. Astfel, victimele ajung pe site-uri false de plată, construite pentru a părea legitime, unde infractorii solicită detaliile cardului pentru a le sustrage banii.

Vineri, 31 octombrie, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis o nouă tentativă de fraudă online. Mai mulți utilizatori au sesizat pop-up-uri false pe site-uri, mai ales cu conținut pentru adulți. Notificarea falsă pretinde că dispozitivul utilizatorului a fost blocat din cauza accesărilor repetate ale unor pagini ilegale. Iar pentru „deblocare”, victima este rugată să plătească o amendă Poliției Române.

„Atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu”, potrivit sursei menționate.

După ce mesajul apare, victima este trimisă către o pagină falsă, acolo unde logo-ul DNSC este folosit neautorizat și i se cer datele bancare. „Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă”.

DNSC recomandă să verifici tot timpul dacă notificările oficiale provin cu adevărat de la autorități, folosind canale de comunicare separate. Nu trebuie să furnizezi date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Autoritățile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor notificări tip pop-up.

De asemenea, fii foarte atent la greșeli de exprimare sau gramaticale, ce pot semnala că mesajul este de la atacatori nevorbitori de limba română. Dacă s-au introdus date pe card și s-a confirmat plata, trebuie să contactezi imediat banca, iar apoi Poliția, pentru a depune plângere.

Totodată, este important să raportezi astfel de tentative către DNSC prin 1911 sau pnrisc.dnsc.ro, pentru a avertiza și proteja alți utilizatori online. Informează și familia, prietenii și cunoscuții despre aceste escrocherii, pentru a-i ajuta să evite situații asemănătoare în viitor.

