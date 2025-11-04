Prima pagină » Știri externe » iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des

04 nov. 2025, 20:52, Știri externe
Când a fost anunțat de Apple la Conferința Apple’s Worldwide Developers de pe 9 iunie 2025, mulți utilizatori de iPhone-uri se așteptau ca noul sistem de operare iOS 26 să fie revoluționar.

Considerat succesorul direct al sistemului de operare actual iOS 18, lansat oficial în septembrie 2025, odată cu noua serie de iPhone 17, mulți utilizatori l-au descărcat pentru tema Liquid Glass (efectele de sticlă lichidă specifice interfaței Windows din anii 2000), având efecte translucide, asemănătoare sticlei, cu noi pictograme pentru aplicații, un nou aspect al ecranului de blocare și ecranului de pornire.

Acum, mulți utilizatori din Rusia se plâng pe rețelele de socializare că „iOS 26.1 distruge iPhone-urile”: bateriile se descarcă mai repede, aplicațiile dispar și iPhone-urile se blochează deseori. Bug-urile (erorile) tot mai persistente le ruinează experiența consumatorilor.

Cea mai recentă actualizare iOS a transformat iPhone-urile într-o „bătaie de cap”, scrie NEXTA.  Utilizatorii raportează că bateriile se descarcă de două ori mai repede decât înainte, iar timpul de încărcare este mai lung.

Interfață se blochează, iar pictogramele aplicațiilor dispar. Majoritatea utilizatorilor se plâng că de când au instalat iOS 26, au sesizat o scădere vizibilă a performanței dispozitivelor Apple.

Unii utilizatori ruși au constatat, de asemenea, că sistemul a șters aplicațiile instalate în afara App Store, inclusiv cele bancare.

În anumite cazuri, problemele de conectivitatea la internet au apărut după actualizare, potrivit Nexta.

Când a fost actualizarea iOS 26.0.1, chiar compania Apple a atras atenția că „un număr mic de utilizatori de iPhone să nu se poată conecta la o rețea celulară după actualizarea la iOS 26. ”

Compania a mai transmis că „fotografiile realizate în anumite condiții de iluminare cu modelele iPhone 17, iPhone Air și iPhone 17 Pro pot include artefacte neașteptate, iar pictogramele aplicațiilor pot apărea goale după adăugarea unei nuanțe personalizate”,  a transmis compania pe site-ul oficial.

Și în cazul actualizării iOS 26.1, Apple a avertizat că unii utilizatori ar putea întâmpina „probleme de performanță asupra duratei bateriei”.

Sursa Foto: NEXTA

