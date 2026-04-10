Un deputat USR propune o lege prin care băncile să returneze clienților banii din dobânzi. Care este condiția
Ratele creditelor în lei scad, din aprilie 2026 / Sursa FOTO: Envato

Propunere surprinzătoare venită din partea unui politician USR. Deputatul este inițiatorul unui proiect de lege care, dacă va fi aprobat, va obliga băncile să returneze clienților banii din dobânzi. 

Alexandru Dimitriu, deputatul care reprezintă USR în Parlament, a scris, pe contul său de socializare, că va prezenta un proiect de lege care să ajute românii cu credite bancare. Politicianul aduce ca argument investigația recentă care arată că băncile ar fi ridicat nejustificat dobânzile la credite în timpul pandemiei.

Proiectul de lege care ar stopa dobânzile abuzive, potrivit deputatului USR

În opinia sa, băncile s-au îmbogățit cu ajutorul ROBOR. Principalul vinovat ar fi, crede useristul, Consiliul Concurenței. care nu a acționat la timp. 

“Băncile au furat de la oameni cu ROBOR-ul. Iar oamenii au dreptul să-și ceară banii înapoi. Consiliul Concurenței ar putea amenda cu sume mari cele 10 bănci bănuite că și-au coordonat cotațiile pentru a menține dobânzile la un nivel ridicat. Dar pentru milioane de români, problema nu este doar dacă vor exista amenzi. Problema este că ei au plătit deja.

Deputatul Alexandru Dimitriu USR. Foto: Facebook

De aceea, soluția nu poate fi doar sancționarea băncilor. Soluția este ca oamenii să fie recunoscuți ca păgubiți și să își poată recupera prejudiciul. Voi depune de urgență un proiect de lege care creează acest mecanism.

Un mecanism simplu și corect:
– orice persoană afectată de o înțelegere anticoncurențială va avea dreptul să ceară despăgubiri în instanță;
– existența unui cartel constatat de autorități va constitui probă în proces;
– prejudiciul va putea fi recuperat integral, inclusiv dobânzile;
– iar cei vinovați vor răspunde solidar pentru daunele produse“.

Un cartel de 10 bănci riscă amenzi de 10% din cifra de afaceri

Politicianul mai precizează că aceste principii există deja în legislația europeană și au fost prevăzute și în legislația din România. Deputatul amintește că, în anul 2022, în doar câteva luni, pentru românii care își plăteau ratele în funcție de ROBOR, valoarea acestora aproape s-a dublat. Abia acum, în 2026, Consiliul Concurenței a finalizat ancheta, iar un cartel de 10 bănci riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

