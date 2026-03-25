Un englez din Leeds a plătit un bilet de autobuz cu o monedă cartagineză aflată în circulație de peste 2000 de ani. Unde a ajuns comoara numismatică

Rene Pârșan
Un britanic din Leeds, Marea Britanie, și-a plătit biletul de autobuz cu o monedă cartagineză de pe vremea lui Hanibal, sau Hamlicar. Comoara numismatică era extrem de rară, veche de peste 2.000 de ani.

Artefactul, înmânat fără să știe unui șofer de autobuz în anii 1950, a fost bătut de o civilizație cartagineză antică din Cadiz în secolul I î.Hr, conform Mirror. Comoara a fost donată Muzeelor și Galeriilor din Leeds, după ce a petrecut decenii ascuns într-un mic cufăr de lemn.

Moneda a intrat pentru prima dată în posesia lui James Edwards, un fost casier șef la Leeds City Transport, care era responsabil de colectarea biletelor de la șoferii de autobuz și tramvai și de numărarea acestora la sfârșitul fiecărei zile.

Fabuloasa colecție a casierului Edwards

Orice monede inutilizabile, străine sau false erau puse deoparte – iar Edwards le ducea acasă nepotului său, Peter, ca obiecte de curiozitate.

Peter Edwards, acum în vârstă de 77 de ani, a spus: „Bunicul meu găsea moned care nu erau britanice și le punea deoparte, când mergeam la acasă, îmi dădea câteva.

„Nu a trecut mult timp după război, așa că îmi imaginez că soldații s-au întors cu monedele din țările în care fuseseră trimiși. „Niciunul dintre noi nu era colecționar de monede, dar eram fascinați de origine și imaginile lor – pentru mine erau comori.”

Peter a păstrat monedele în siguranță timp de mai bine de 70 de ani, dar o în special a continuat să-l nedumerească din cauza marcajelor sale neobișnuite.

Leul cartaginez

Determinat să-i descopere originile, a efectuat cercetări care au dezvăluit că moneda fusese produsă în ceea ce a fost cândva o așezare cartagineză de pe coasta spaniolă. Piesa antică prezintă chipul zeului Melqart – adesea asemănat cu eroul grec Heracle – purtând o coafură distinctivă din piele de leu.

La acea vreme, monedele feniciene erau uneori concepute cu imagini în stil grecesc pentru a atrage comercianții.

Dându-și seama de semnificația istorică a monedei, Peter a contactat Muzeele și Galeriile din Leeds și a oferit-o ca donație pentru ca aceasta să poată fi studiată și conservată corespunzător.

El a adăugat: „Moneda m-a fascinat întotdeauna pentru că era greu de descifrat de unde provenea.”

„Primul meu gând când am aflat originea sa a fost că aș dori să o returnez la un institut unde să poată fi studiată de toată lumea, iar Muzeele și Galeriile din Leeds s-au oferit cu amabilitate să-i ofere o casă bună.

„Bunicul meu ar fi mândru să afle, așa cum sunt și eu, că moneda se întoarce la Leeds. Cu toate acestea, cum a ajuns acolo va rămâne întotdeauna un mister.”

Moneda va face acum parte din colecția de la Centrul de Descoperire din Leeds, care găzduiește mii de obiecte din culturi care acoperă secole de istorie globală.

