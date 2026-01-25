Prima pagină » Actualitate » Un fotbalist important din Superliga și-a anunțat despărțirea de club, care se află în cursa pentru câștigarea campionatului: „Voi pleca sigur!”

25 ian. 2026, 08:09, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Ștefan Baiaram a oferit detalii despre viitorul său la Universitatea Craiova. Fotbalistul a decis să rămână la clubul din Bănie până la finalul sezonului, pentru a lupta alături de colegii săi pentru câștigarea campionatului, scrie Prosport.

El a luat decizia să rămână la Universitatea Craiova, fiind convins că-și poate îndeplini visul avut de mic copil, de a câștiga titlul alături de olteni.

Dar mijlocașul ofensiv al oltenilor și-a anunțat plecarea certă în vară, decizia fiind luată împreună cu patronul Mihai Rotaru și ceilalți șefi ai clubului.

„Este cea mai bună echipă de când sunt eu la Craiova. Oricine intră intre teren, poate înscrie. Poate să fie anul nostru, dar trebuie să muncim la fel în continuare. Avem cea mai bună echipă și merităm să câștigăm campionatul. Am discutat cu oamenii din conducere, am avut oferta, dar nu era momentul să plec. Vreau să iau campionatul, iar la vară voi pleca sigur. Nu m-am gândit la alte lucruri, plecam dacă simțeam că nu iau campionatul. Acesta este argumentul pentru care am rămas”, a declarat Ștefan Baiaram, la DigiSport.

Baiaram a bifat 230 de meciuri în tricoul Craiova, perioadă în care a marcat 47 de goluri și a dat 21 de pase decisive.

Ștefan Baiaram / FOTO: prosport.ro

În meciul de sâmbătă seara (24 ianuarie) cu FC Botoșani, câștigat de olteni cu 2-0, Ștefan Baiaram s-a accidentat după o oră de joc în meciul cu FC Botoșani și a fost înlocuit cu Etim.

„De luni voi vorbi cu doctorul, acum este la cald. Am aterizat, nu am pus bine piciorul și mi-a fugit. Cartonașul galben l-am primit că am protestat. Am acceptat, nu a fost fault, am avut duel corp la corp, dar am respectat decizia arbitrului. Este o bucurie mare, nu s-a mai întâmplat asta de mult timp la Craiova, suntem pe un drum bun. De la fiecare meci încercăm să scoatem maximum”, a explicat Baiaram.

