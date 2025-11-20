Ștefan Baiaram a vorbit despre relația cu Mirel Rădoi, fostul antrenor al celor de la Universitatea Craiova.

Atacantul a anunțat că nu este niciun conflict între el și antrenorul de 44 de ani, deși la meciul cu FC Noah din Conference League jucătorul a fost exclus din lot de Mirel Rădoi. Între timp, pare că situația s-a rezolvat între cei doi.

Acum, Mirel Rădoi a plecat de la Craiova, iar Ștefan Baiaram a fost convocat la echipa națională.

Ștefan Baiaram a spus care e relația cu Mirel Rădoi, după ce cei doi au avut un conflict deschis

Universitatea Craiova joacă vineri, de la ora 20:30, cu FC Argeș, în etapa 17 a Superligii.

„Îmi doresc să joc la club, acum vedem și cu noul antrenor și voi vedea dacă joc sau nu. Am aflat imediat după ultimul meci de acasă cu UTA despre plecarea lui Mirel Rădoi. Ne pare rău că mister n-a continuat.

Chiar dacă s-au scris multe lucruri că eu nu m-aș fi înțeles cu el… din contră, am avut o relație ok, doar anumite aspecte nu le făceam bine, încercam să le modific și să le învăț de la dumnealui. S-au scris multe, că ne-am certat, că mi-a dat ceasul, lucruri neadevărate, care ne-au afectat și pe mine, și pe el, au fost multe discuții și la club care nu-și aveau rostul. Pur și simplu erau deciziile lui tactice, pe care încercam să le accept și atât.

Nu, n-am luat contact cu dumnealui după ce a plecat. Zilele următoare, cu siguranță voi discuta. La plecare a zis e maximum, era stors de puteri și-l simțeam obosit. El, ca persoană, pune mult suflet, e oltean de-ai noștri și voia să fie totul la perfecție.

Toată lumea crede că am o relație proastă cu el, dar nu e așa. Și în primul mandat, când a fost la Craiova, el m-a pus căpitan. Adică n-a fost vreo problemă, doar că în anumite momente eu am gestionat, la acel meci, prost momentul și am înțeles, am învățat din acel lucru și pe viitor clar nu mai fac. Da, port cadoul (n.r. ceasul) de la el, i-am mulțumit și atunci, și acum”, a declarat Ștefan Baiaram.