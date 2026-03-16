Un general român, în exclusivitate pentru Gândul: Iranienii au rachete care pot ajunge în România

Nicolae Oprea
16 mart. 2026, 14:21, Actualitate
Generalul (r) Dan Grecu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul că Iranul are rachete care pot ajunge în România. Reacția militarului vine după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Iranul are rachete balistice care pot ajunge în România. Au bătaie ca să ajungă la noi. Chiar trec de noi. Totuși, până la noi este mult. Mai sunt turcii, sunt americanii, plus că avem și scutul de la Deveselu. De aceea s-a instalat. Și va face față acest scut, fără probleme”, a declarat generalul Dan Grecu pentru Gândul.

Potrivit militarului, conflictul din Orientul Mijlociu va fi unul de durată.

„O să fie un conflict pe termen lung. Se va transforma într-un război de uzură. Asta dacă nu va zice Trump «gata!». Este discutabil. În ceea ce privește decizia României de a le permite americanilor să folosească bazele militare românești, aceasta a fost o decizie obligatorie. Americanii nu puteau fi refuzați, pe baza tratatelor dintre țara noastră și Statele Unite, mai ales cel strategic și a acordului de apărare. Nu aveam cum să refuzăm”, mai spune generalul Dan Grecu.

Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat” după sprijinul acordat SUA

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus.

Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Baghaei, potrivit Iran International.

Iran, mesaj pentru România: „Această acțiune este complet inacceptabilă”

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect.

Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, a mai adăugat oficialul.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe