Prima pagină » Actualitate » Un influencer și-a pierdut viața în urma unei provocări online. Ce gest fatal a făcut tânărul

Un influencer și-a pierdut viața în urma unei provocări online. Ce gest fatal a făcut tânărul

Rene Pârșan
28 nov. 2025, 17:01, Actualitate
Un influencer și-a pierdut viața în urma unei provocări online. Ce gest fatal a făcut tânărul

Un influencer din domeniul fitnessului a decedat după ce a acceptat o provocare stupidă care i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani. De fapt, el voia să-și promoveze propria cură de slăbire. Pentru asta trebuia să se îngrașe 25 de kilograme pe care urma să le dea jos în timp  record urmând rețeta sa miraculoasă. Dar a murit mâncând în exces.

Dmitry Nuyanzin, un influencer de 30 de ani originar din Rusia, a murit după ce s-a supus unei provocări pe care el singur și-a lansat-o, preia Antena3CNN.

Cura de îngrășare

Dmitry ncerca să-și promoveze programul de slăbire și a decis să se supună unei provocări pentru a atrage mai mulți oameni. Acesta a început cu un maraton alimentar, în care mânca 10.000 de calorii pe zi. Dorea să se îngrașe 25 de kilograme ca mai apoi să le piardă prin intermediul programului pe care îl pusese singur la punct, demonstrând eficacitatea planului propriu. El și-a documentat procesul într-un jurnal online, unde timp de mai multe săptămâni s-a filmat mâncând alimente bogate caloric, de tip fast-food, prăjituri și produse de patiserie, conform unei surse.

„În prezent, mă îngraș pentru cursul meu de slăbire, iar aceasta este dieta mea de 10.000 de calorii. La micul-dejun mănânc o farfurie de produse de patiserie și jumătate de prăjitură.

La prânz mănânc 800 de grame de găluște cu maioneză. În timpul zilei, pot să mănânc cipsuri, iar la cină mănânc un burger și două felii de pizza mici, fie la un local din oraș, fie livrate la domiciliu”, declara el.

Pe 21 octombrie, Dmitry își ademenea urmăritorii cu premii în bani pentru a urma dieta sa. Acesta promitea 100 de lire sterline persoanelor care cântăreau mai mult de 100 de kilograme și care reușeau să slăbească 10% din greutatea inițială până la Revelion.

„Prieteni!!! Cursul meu de slăbire va începe curând, unde puteți câștiga premii grozave și, cel mai important, vă puteți construi un corp frumos, puteți învăța să mâncați sănătos și să vă bucurați de antrenamentele mele. Voi slăbi împreună cu elevii mei, așa că va fi de două ori mai interesant”, spunea antrenorul.

Însă nu a mai reușit să își pună în aplicare planul, pierzându-și viața din cauza mâncatului excesiv. Inima antrenorului a cedat.

Recomandarea autorului: Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc

Recomandarea video

Citește și

INEDIT O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
16:29
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
INEDIT Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
15:54
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
INEDIT Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul reactorului 4 de la Cernobîl
15:48
Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul reactorului 4 de la Cernobîl
ACTUALITATE Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
15:37
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
ACTUALITATE Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport
14:41
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport
Mediafax
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Noi observații schimbă tot ce știam despre găurile negre
EXTERNE Jaful de la Luvru: un suspect a fost pus oficial sub acuzare, alți trei au fost eliberați. Noi detalii din ancheta poliției franceze
17:09
Jaful de la Luvru: un suspect a fost pus oficial sub acuzare, alți trei au fost eliberați. Noi detalii din ancheta poliției franceze
EXCLUSIV Se pregătește PSD să trântească Guvernul? Ciolacu: Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
17:03
Se pregătește PSD să trântească Guvernul? Ciolacu: Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale
17:01
Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00
16:33
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00
VIDEO Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern”
16:12
Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern”

Cele mai noi