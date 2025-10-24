Un inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA. Cum a fost dejucată operațiunea prin care cerea mită de la administratorul pe care trebuia să îl controleze

Un inspector antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant primind mită 3.000 de lei de la un administrator de firmă. Banii i-ar fi fost oferiți pentru ca acesta să limiteze un control fiscal și să aplice doar o amendă contravențională.

În această speță, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, acuzat de luare de mită, și față de C.A.S., administrator al unei firme, acuzată de dare de mită.

– Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și – C.A.S., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În perioada septembrie – octombrie 2025, inculpatul Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, ar fi efectuat un control operativ și inopinat la o societate comercială, în urma căruia ar fi rezultat mai multe nereguli în activitatea acesteia.

Cu această ocazie, inculpatul Nistor Constantin ar fi pretins inculpatei C.A.S., administrator la societatea comercială controlată, cu titlu de mită, suma de 3.000 de lei, pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul și pentru a aplica doar o amendă contravențională. La data de 23 octombrie 2025, inculpatul Nistor Constantin a primit de la inculpata C.A.S. suma de 3.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații

Să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Mai mult, inculpatul Nistor Constantin nu poate exercita funcția de inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, în exercitarea căreia a săvârșit fapta.

Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

