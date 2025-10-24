Prima pagină » Actualitate » Un inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA. Cum a fost dejucată operațiunea prin care cerea mită de la administratorul pe care trebuia să îl controleze

Un inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA. Cum a fost dejucată operațiunea prin care cerea mită de la administratorul pe care trebuia să îl controleze

Mara Răducanu
24 oct. 2025, 14:21, Actualitate
Un inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA. Cum a fost dejucată operațiunea prin care cerea mită de la administratorul pe care trebuia să îl controleze

Un inspector antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant primind mită 3.000 de lei de la un administrator de firmă. Banii i-ar fi fost oferiți pentru ca acesta să limiteze un control fiscal și să aplice doar o amendă contravențională.

În această speță, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, acuzat de luare de mită, și față de C.A.S., administrator al unei firme, acuzată de dare de mită.

  •  NISTOR CONSTANTIN, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și – C.A.S., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.
  • În perioada septembrie – octombrie 2025, inculpatul Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, ar fi efectuat un control operativ și inopinat la o societate comercială, în urma căruia ar fi rezultat mai multe nereguli în activitatea acesteia.
  • Cu această ocazie, inculpatul Nistor Constantin ar fi pretins inculpatei C.A.S., administrator la societatea comercială controlată, cu titlu de mită, suma de 3.000 de lei, pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul și pentru a aplica doar o amendă contravențională. La data de 23 octombrie 2025, inculpatul Nistor Constantin a primit de la inculpata C.A.S. suma de 3.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații

  • Să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.
  • Mai mult, inculpatul Nistor Constantin nu poate exercita funcția de inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, în exercitarea căreia a săvârșit fapta.
    Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul
15:00
Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul
ULTIMA ORĂ Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine”
14:49
Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine”
VIDEO După Călin Georgescu, Theodor Paleologu o ia la țintă și pe Diana Șoșoacă: E tancul lui Putin. Este o ființă OBSCENĂ. E toxică și odioasă
14:34
După Călin Georgescu, Theodor Paleologu o ia la țintă și pe Diana Șoșoacă: E tancul lui Putin. Este o ființă OBSCENĂ. E toxică și odioasă
ALERTĂ Doi turiști din Miercurea Ciuc, recuperați după 10 ore după ce au au rămas BLOCAȚI pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii
14:34
Doi turiști din Miercurea Ciuc, recuperați după 10 ore după ce au au rămas BLOCAȚI pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii
EVENIMENT Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
13:57
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
VIDEO Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
13:46
Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: 'A fost un șoc'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
BNR lansează prima monedă colorată din istoria României. Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la naștere
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Reptilele „urinează” cristale, iar cercetătorii au vrut să afle din ce sunt compuse