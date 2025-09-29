Prima pagină » Actualitate » Un „invadator” din Bangladesh a salvat de la moarte un ROMÂN ÎNJUNGHIAT. Curierul de Glovo n-a ezitat să intervină într-o bătaie de stradă

Un „invadator" din Bangladesh a salvat de la moarte un ROMÂN ÎNJUNGHIAT. Curierul de Glovo n-a ezitat să intervină într-o bătaie de stradă

Rene Pârșan
29 sept. 2025, 15:15, Actualitate
Delour, un curier bengalez din București, a devenit erou după ce a salvat de la moarte un tânăr român, atacat cu o baionetă și o bâtă, pe o stradă din sectorul 3 al Capitalei. ”Poporul român este un popor pașnic și eu am făcut doar ce trebuia să fac”, și-a explicat „invadarorul” intervenția.

În timp ce se întorcea pe scuter, de la serviciu către locuința lui, livratorul a observat că un tânăr este lovit de patru bărbați, care coborâseră dintr-un BMW. Scenele violente au avut loc pe strada Brățării, nu departe de Parcul Teilor din sectorul 3. Era trecut de miezul nopții, iar curierul n-a ezitat să intervină, publică Mediafax.

După ce agresorii și-au doborât victima sub o ploaie de lovituri, au urcat în BMW și au părăsit locul respectiv. Atunci, Delour D. s-a apropiat de tânărul român prăbușit pe asfalt și căreia ”îi curgea sânge din gură”, așa cum a avea să declare polițiștilor eroul de la Glovo.

Delour D. a apelat numărul de urgență și i-a transmis operatorului de la 112 că se găsește lângă o persoană care a fost înjunghiată cu o baionetă și lovită, de mai multe ori, cu o bâtă. A indicat adresa, așa încât, la scurt timp de la apel, un echipaj de poliție, dar și ambulanța au sosit la locul agresiunii. Intervenția lui a fost decisivă. Potrivit surselor, victima a fost transportată la spital și externată după 10 zile de îngrijiri medicale.

Curierul de la Glovo a povestit filmul atacului și le-a mărturisit polițiștilor că s-a temut pentru viața sa, însă a realizat starea gravă a victimei și s-a implicat ca să-i acorde ajutor. ”Poporul român este un popor pașnic și eu am făcut doar ce trebuia să fac”, a explicat livratorul bengalez.

După mărturiile eroului de la Glovo, cei patru atacatori au fost identificați și trimiși în judecată pentru lovire sau alte violenţe și tulburare a ordinii și liniștii publice.

