Prima pagină » Actualitate » Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp

Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
FOTO - caracter ilustrativ: Envato

Un mic dejun bine ales ne poate ne proteja inima și poate stabiliza nivelul de energie, încă de la începutul zilei. Suc de portocale, pâine prăjită cu unt sau un bol de cereale… Micul dejun este adesea sinonim cu viteza și rutina profund înrădăcinată.

Cu toate acestea, în două videoclipuri postate pe Instagram la sfârșitul lunii martie, un medic cardiolog francez avertizează împotriva obiceiurilor proaste și ne încurajează să ne reconsiderăm alegerile.

FOTO – Caracter ilustrativ

În loc să punem dulcele în contrast cu săratul, el sugerează să optăm pentru variante care sunt atât delicioase, cât și benefice pentru sănătatea inimii, notează madame.lefigaro.fr.

Din momentul în care vă treziți, anumite alegeri alimentare pot avea un impact direct asupra corpului dumneavoastră. Într-unul dintre videoclipurile sale, cardiologul Sébastien Pouy evidențiază practica comună, zaharoasă și încă răspândită de a consuma alimente clasice pentru micul dejun.

„Sucurile de fructe, cerealele zaharoase și pâinea albă sunt absorbite în fluxul sanguin foarte repede. Corpul trebuie apoi să facă față urgent acestui aflux masiv de zahăr. Ar putea părea un început bun, dar în realitate, este vorba de stres metabolic, chiar de dimineață”, explică medicul.

În spatele acestui fenomen, dr. Sébastien Pouy descrie un lanț de evenimente binecunoscut. Glucoza intră rapid în fluxul sanguin, declanșând o creștere bruscă a insulinei pentru a compensa.

„Este combustibil care ajunge prea repede în sânge. Rezultatul? O creștere bruscă a glicemiei, o creștere bruscă a insulinei, apoi o cădere de energie”, rezumă el. Această cădere se traduce adesea prin oboseală rapidă și revenirea foamei până la mijlocul dimineții.

„Repetat zilnic, acest lucru creează condițiile pentru creșterea în greutate, rezistența la insulină și, prin urmare, probabilitatea de a dezvolta diabet sau boli cardiovasculare”, avertizează Dr. Sébastien Pouy.

​​Pe termen lung, aceste fluctuații repetate pun presiune asupra vaselor de sânge și contribuie la slăbirea sistemului cardiovascular.

Echilibrul potrivit pentru a vă proteja inima

În realitate, un mic dejun bun este mai presus de toate un mic dejun care durează, insistă cardiologul. Scopul este de a evita căderile de energie și poftele, limitând în același timp aceste fluctuații bruște ale glicemiei. Pentru a realiza acest lucru, Dr. Sébastien Pouy recomandă o combinație simplă.

„Un mic dejun bun ar trebui să conțină proteine, carbohidrați simpli și fibre combinate cu grăsimi sănătoase. Proteinele și carbohidrații simpli ajută la stabilizarea glicemiei și la prevenirea vârfurilor, în timp ce fibrele asigură o absorbție mai graduală”, subliniază el.

Mai exact, aceasta înseamnă favorizarea alimentelor precum ouăle, iaurtul grecesc sau skyr pentru proteine; pâinea integrală, fulgii de ovăz sau fructele integrale pentru carbohidrați; și migdalele, nucile sau avocado pentru fibre și grăsimi sănătoase.

Dulce sau sărat, alegerile potrivite de făcut

Indiferent dacă preferați să începeți ziua cu ceva dulce sau sărat, cardiologul ne amintește că nu este vorba despre eliminarea zaharurilor, ci despre a face alegeri mai bune. Pentru cei cu poftă de dulce, el recomandă, de exemplu, un bol de iaurt grecesc cu fulgi de ovăz, fructe de pădure și câteva migdale.

De asemenea, puteți opta pentru o felie de pâine integrală întinsă cu unt de arahide și o banană sau un smoothie proteic făcut cu lapte sau lapte vegetal, proteine ​​din zer sau skyr, fructe și semințe.

Pentru cei care preferă opțiunile sărate, sunt posibile mai multe, cum ar fi ouăle cu avocado și pâine integrală, o omletă cu legume stropită cu ulei de măsline sau brânză de vaci cu nuci și pâine integrală.

„Sănătatea inimii nu înseamnă doar să ai 50 de ani, începe cu micul dejun”, insistă Dr. Sébastien Pouy. ​

​Fiecare dimineață devine, astfel, o oportunitate concretă de a avea grijă de tine, fără a sacrifica plăcerea.

Ce se întâmplă în organismul tău dacă vei consuma, zilnic, nuci la micul dejun. Ce arată un studiu

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Zodia care își face curățenie totală de primăvară în viață, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Vor elimina tot ce nu este bun din viața lor
16:26
Zodia care își face curățenie totală de primăvară în viață, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Vor elimina tot ce nu este bun din viața lor
FLASH NEWS Grindeanu cere o viteză mai mare pentru aplicarea măsurilor privind stabilizarea prețurilor carburanților și energiei: Faceți-vă treaba ca Guvern!
16:17
Grindeanu cere o viteză mai mare pentru aplicarea măsurilor privind stabilizarea prețurilor carburanților și energiei: Faceți-vă treaba ca Guvern!
FLASH NEWS După slujba de Buna Vestire, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj pentru mamele tinere din România
16:06
După slujba de Buna Vestire, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj pentru mamele tinere din România
ECONOMIE Am întrebat Inteligența Artificială: La ce preț maxim ar putea ajunge carburanții în România? Și pe ce dată?
15:51
Am întrebat Inteligența Artificială: La ce preț maxim ar putea ajunge carburanții în România? Și pe ce dată?
INEDIT Chuck Norris, descris ca fiind periculos și imoral, după moarte. Actorul a fost criticat pentru că era republican, creștin și patriot
15:45
Chuck Norris, descris ca fiind periculos și imoral, după moarte. Actorul a fost criticat pentru că era republican, creștin și patriot
LIFESTYLE Ce alimente să consumi la cină pentru a avea un somn odihnitor, potrivit unui studiu
15:13
Ce alimente să consumi la cină pentru a avea un somn odihnitor, potrivit unui studiu
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Modul în care păsările folosesc țigările aruncate este o dovadă în plus că fumatul este nociv
CONTROVERSĂ Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
16:49
Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:47
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
MESAJ Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
16:44
Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
ENERGIE Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
16:39
Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
ULTIMA ORĂ ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
16:31
ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
VIDEO EXCLUSIV Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”
16:15
Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”

Cele mai noi

Trimite acest link pe