Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp

Un mic dejun bine ales ne poate ne proteja inima și poate stabiliza nivelul de energie, încă de la începutul zilei. Suc de portocale, pâine prăjită cu unt sau un bol de cereale… Micul dejun este adesea sinonim cu viteza și rutina profund înrădăcinată.

Cu toate acestea, în două videoclipuri postate pe Instagram la sfârșitul lunii martie, un medic cardiolog francez avertizează împotriva obiceiurilor proaste și ne încurajează să ne reconsiderăm alegerile.

În loc să punem dulcele în contrast cu săratul, el sugerează să optăm pentru variante care sunt atât delicioase, cât și benefice pentru sănătatea inimii, notează madame.lefigaro.fr.

Din momentul în care vă treziți, anumite alegeri alimentare pot avea un impact direct asupra corpului dumneavoastră. Într-unul dintre videoclipurile sale, cardiologul Sébastien Pouy evidențiază practica comună, zaharoasă și încă răspândită de a consuma alimente clasice pentru micul dejun.

„Sucurile de fructe, cerealele zaharoase și pâinea albă sunt absorbite în fluxul sanguin foarte repede. Corpul trebuie apoi să facă față urgent acestui aflux masiv de zahăr. Ar putea părea un început bun, dar în realitate, este vorba de stres metabolic, chiar de dimineață”, explică medicul.

În spatele acestui fenomen, dr. Sébastien Pouy descrie un lanț de evenimente binecunoscut. Glucoza intră rapid în fluxul sanguin, declanșând o creștere bruscă a insulinei pentru a compensa.

„Este combustibil care ajunge prea repede în sânge. Rezultatul? O creștere bruscă a glicemiei, o creștere bruscă a insulinei, apoi o cădere de energie”, rezumă el. Această cădere se traduce adesea prin oboseală rapidă și revenirea foamei până la mijlocul dimineții. „Repetat zilnic, acest lucru creează condițiile pentru creșterea în greutate, rezistența la insulină și, prin urmare, probabilitatea de a dezvolta diabet sau boli cardiovasculare”, avertizează Dr. Sébastien Pouy.

​​Pe termen lung, aceste fluctuații repetate pun presiune asupra vaselor de sânge și contribuie la slăbirea sistemului cardiovascular.

Echilibrul potrivit pentru a vă proteja inima

În realitate, un mic dejun bun este mai presus de toate un mic dejun care durează, insistă cardiologul. Scopul este de a evita căderile de energie și poftele, limitând în același timp aceste fluctuații bruște ale glicemiei. Pentru a realiza acest lucru, Dr. Sébastien Pouy recomandă o combinație simplă.

„Un mic dejun bun ar trebui să conțină proteine, carbohidrați simpli și fibre combinate cu grăsimi sănătoase. Proteinele și carbohidrații simpli ajută la stabilizarea glicemiei și la prevenirea vârfurilor, în timp ce fibrele asigură o absorbție mai graduală”, subliniază el.

Mai exact, aceasta înseamnă favorizarea alimentelor precum ouăle, iaurtul grecesc sau skyr pentru proteine; pâinea integrală, fulgii de ovăz sau fructele integrale pentru carbohidrați; și migdalele, nucile sau avocado pentru fibre și grăsimi sănătoase.

Dulce sau sărat, alegerile potrivite de făcut

Indiferent dacă preferați să începeți ziua cu ceva dulce sau sărat, cardiologul ne amintește că nu este vorba despre eliminarea zaharurilor, ci despre a face alegeri mai bune. Pentru cei cu poftă de dulce, el recomandă, de exemplu, un bol de iaurt grecesc cu fulgi de ovăz, fructe de pădure și câteva migdale.

De asemenea, puteți opta pentru o felie de pâine integrală întinsă cu unt de arahide și o banană sau un smoothie proteic făcut cu lapte sau lapte vegetal, proteine ​​din zer sau skyr, fructe și semințe.

Pentru cei care preferă opțiunile sărate, sunt posibile mai multe, cum ar fi ouăle cu avocado și pâine integrală, o omletă cu legume stropită cu ulei de măsline sau brânză de vaci cu nuci și pâine integrală.

„Sănătatea inimii nu înseamnă doar să ai 50 de ani, începe cu micul dejun”, insistă Dr. Sébastien Pouy. ​

​Fiecare dimineață devine, astfel, o oportunitate concretă de a avea grijă de tine, fără a sacrifica plăcerea.