Ciocolata a devenit un mic lux, dar unul la care românii nu prea renunță așa ușor, iar asta se vede în cifre. Anul trecut, de exemplu, s-au consumat în țara noastră 35 de mii de tone de ciocolată într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro.
Iar perioada aceasta pe care o traversăm, lunile februarie și martie, sunt considerate vârf de sezon, vânzările crescând cu 40% până la 50%, potrivit Observator TV.
De Mărțișor, în multe ciocolaterii au fost înregistrate astfel de cifre, iar într-o asemenea zi ca aceasta, 8 Martie, vânzările pot crește chiar și cu 70%.
Dar paradoxul este că, deși ciocolata s-a scumpit, principala materie primă, boaba de cacao, s-a ieftinit. Dacă este să ne referim la vârful pe care l-am înregistrat în 2024, când o tonă era cotată la 11.000 de dolari, acum vorbim de o scădere, practic de o înjumătățire a prețului la cacao, care a ajuns la aproape 6.000 de dolari.
Dar chiar și așa, produsul final a înregistrat scumpiri de 20%, dar care sunt justificate, practic, de celelalte scumpiri din lanț, mai notează sursa citată.
Așa că, fie că vorbim de pralinele artizanale sau de o banală tablă de ciocolată, acest desert rămâne luxul suprem la care românii nu au de gând să renunţe.
