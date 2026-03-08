Ciocolata a devenit un mic lux, dar unul la care românii nu prea renunță așa ușor, iar asta se vede în cifre. Anul trecut, de exemplu, s-au consumat în țara noastră 35 de mii de tone de ciocolată într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro.

Iar perioada aceasta pe care o traversăm, lunile februarie și martie, sunt considerate vârf de sezon, vânzările crescând cu 40% până la 50%, potrivit Observator TV.

De Mărțișor, în multe ciocolaterii au fost înregistrate astfel de cifre, iar într-o asemenea zi ca aceasta, 8 Martie, vânzările pot crește chiar și cu 70%.

Dar paradoxul este că, deși ciocolata s-a scumpit, principala materie primă, boaba de cacao, s-a ieftinit. Dacă este să ne referim la vârful pe care l-am înregistrat în 2024, când o tonă era cotată la 11.000 de dolari, acum vorbim de o scădere, practic de o înjumătățire a prețului la cacao, care a ajuns la aproape 6.000 de dolari.

Dar chiar și așa, produsul final a înregistrat scumpiri de 20%, dar care sunt justificate, practic, de celelalte scumpiri din lanț, mai notează sursa citată.

Așa că, fie că vorbim de pralinele artizanale sau de o banală tablă de ciocolată, acest desert rămâne luxul suprem la care românii nu au de gând să renunţe.

Autorul mai recomandă:

Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect

Ce alimente să nu ții în frigider. De ce nu e bine să fie depozitate la temperaturi scăzute

Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români

Ce nu ar trebui să mănânci niciodată la micul dejun pentru a evita problemele digestive. Lista cu alimentele care le pot provoca

Desertul ieftin și rapid. Checul din biscuiți care a cucerit pe toată lumea

Desertul viral de pe internet. Ai nevoie de doar două ingrediente care nu necesită coacere