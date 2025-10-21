Un nou drum expres în România: s-a semnat contractul pentru bucata Oar – Satu Mare, în valoare de 720 milioane lei

Contractul pentru construcția Drumului Expres Oar – Satu Mare a fost semnat, marți, 21 octombrie, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și firma „Construcții Erbașu S.A”.

Noul drum va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria, fiind un pas important pentru infrastructura rutieră din nord-vestul țării.

Ciprian Șerban dezvăluie date din contract

Într-o postare pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, arată ce rol important va avea noul drum în infrastructura rutieră din România.

„A fost semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar – Satu Mare, între CNAIR și Construcții Erbașu SA. Contractul, cu o valoare de 720 milioane lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport și are o perioadă de execuție de 24 de luni.

Someș Expres va avea o lungime de 10,83 km, două noduri rutiere, două parcări (câte una pe fiecare sens), un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC) și un sistem ITS modern.

Drumul se va conecta la drumul expres M49 din Ungaria, asigurând o legătură rapidă și sigură între Satu Mare și rețeaua europeană de transport”, a precizat, pe Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

În urmă cu o săptămână, același ministru a anunțat că a fost efectuat un pas esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. A fost dat în circulație Lotul 2 Mizil – Pietroasele, fiind una dintre componentele Autostrăzii Ploiești – Buzău. Lotul 3 Pietroasele – Buzău este estimat să fie finalizat spre finalul lunii noiembrie. Odată cu finalizarea și acestui lot, vor exista 200 de kilometri de autostradă continuă între București și Focșani.

