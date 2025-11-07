Blocul Național Sindical (BNS) anunță că organizează miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piața Victoriei din București, urmat de un marș până la Piața Constituției. Sindicaliștii vor avea opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului.

Sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, BNS cere Guvernului măsuri urgente pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare și pentru îmbunătățirea vieții lucrătorilor.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu — deși muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, transmite BNS.

Revendicările sindicaliștilor pentru Guvernul Bolojan

Oprirea politicilor guvernamentale ce alimentează inflația și protejarea veniturilor lucrătorilor: liberalizarea prețului la energie, precum și creșterea TVA au condus la o rată anuală a inflației de 9,9% până in prezent, mai ridicată decât inflația din anul de criză 2010. Din 2022 până în august 2025 majorarea prețurilor a fost de 46,2%

Creșterea salariului minim pe economie

Negocieri colective reale și extinse

Oprirea reformelor făcute prin tăieri de salarii și posturi în sectorul bugetar, dezbateri transparente cu partenerii sociali pe marginea inițiativelor de reorganizare, introducerea unor criterii clare și transparente de evaluare a lucrătorilor din sectorul public

Reducerea fiscalității pe muncă și stabilirea combaterii evaziunii fiscale ca prioritate zero a Guvernului.

Un program amplu de investiții publice care să folosească eficient resursele financiare naționale și europene nerambursabile cu precădere pentru infrastructura de transport feroviar, transport local, agricultură și industria alimentară, cercetare, sănătate publică și cultură.

