Un pensionar francez de 85 de ani voia să meargă la doctor și a ajuns în Croația. Bătrânul a condus 24 de ore

Un bărbat de 85 de ani din vestul Franței a pornit spre doctorul din orașul vecin și a sfârșit, accidental, la aproape 1.500 de kilometri distanță, în Croația.

Pensionarul plecase spre orașul Ervo, aflat la doar 25 km, dar și-a pierdut complet orientarea și a continuat să conducă spre est, fără să observe că a părăsit Franța și a trecut rând pe rând granițele europene, relatează publicația belgiană Nieuwsblad.

Bărbatul a condus 24 de ore fără oprire, iar când a fost găsit, se afla într-un hotel din Croația. El a spus presei că nu înțelege „cum s-a putut întâmpla asta” și a insistat că nu a avut niciodată probleme de memorie sau de orientare.

Lipsa lui nu a îngrijorat pe nimeni inițial, însă prietenii au alertat poliția după ce nu a venit la o întâlnire programată. Autoritățile l-au localizat după semnalul telefonului mobil. Pensionarul este acum în siguranță și așteaptă să fie dus acasă.

Surse foto: Profimedia

