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Un polițist a salvat o pisică lovită de mașină. Rainy a supraviețuit accidentului și își caută o familie

Elena Popescu
Un polițist a salvat o pisică lovită de mașină. Rainy a supraviețuit accidentului și își caută o familie
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O pisicuță a fost salvată de un polițist care se îndrepta spre o misiune. Agentul a văzut animalul care încerca să traverseze o stradă aglomerată și a oprit traficul pentru ca aceasta să fie în siguranță, dar, din nefericire, o mașină de pe banda alăturată nu a văzut-o și a accidentat-o. 

În urma impactului, pisica a rămas inconștientă pe asfalt, însă tânărul cu suflet mare nu a stat pe gânduri și a dus-o de urgență la veterinar.

”Mihai a pornit semnalele luminoase, s-a asigurat că traficul este oprit în siguranță și a coborât să o ridice. A verificat-o, i-a acordat primul ajutor, s-a asigurat că nu prezintă fracturi vizibile și că poate fi transportată în siguranță. Nu a putut să o lase acolo. A găsit o cutie în care să o poată ține în siguranță și a avut grijă de ea.

Apoi a cerut sprijinul colegilor de la Poliția Animalelor, iar prin implicarea Asociației Ramses, Rainy a ajuns la un cabinet veterinar, unde a primit îngrijirile medicale necesare”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Rainy are nevoie de o căsuță

Potrivit informațiilor transmise de colegii polițistului, pisica nu a suferit răni grave, este stabilă și rămâne sub supraveghere medicală. Cei care doresc să îi ofere un cămin temporar sunt îndemnați să ia legătura cu Asociația Ramses.

”Mihai a făcut ceea ce poate părea un gest simplu, dar care pentru Rainy a însemnat o șansă la viață. Suntem mândri să avem astfel de colegi. Pentru că uniforma înseamnă responsabilitate, curaj și protejarea vieții, în toate formele ei. Multă sănătate, Rainy! Iar dacă cineva îi poate oferi un loc în casa și în inima lui, acum este momentul. Pentru foster, vă rugăm să luați legătura cu Asociația Ramses”, se mai arată în postare.

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