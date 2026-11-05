Pe rețelele de socializare, George Simion anunță că la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu vor veni și lideri politici din Polonia.

În dreptul videoclipului încărcat pe Facebook, liderul AUR arată o parte din declarațiile co-președintelui Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), Patryk Jaki.

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„Liderii polonezilor mi-au confirmat: vin și ei la mitingul de susținere pentru Călin Georgescu din 14noiembrie/Parlament. Co-președintele ECR Group, Patryk Jaki: avem deținuți politici în anul 2026!”, a notat George Simion pe Facebook, în dreptul videoclipului.

Patryk Jaki a acuzat liderii UE de dublu standard în apărarea democrației și a statului de drept. Acesta a criticat poziția Bruxelles-ului față de alegerile din România.

„Elitelor UE le place să se prezinte drept campioni ai democrației, ca apărători ai statului de drept. Dar, în fapt, de ani de zile, au decis să cenzureze internetul în anumite țări. Ei susțin anularea alegerilor din România când candidatul greșit a câștigat. Ai tăcut în privința persecutării opoziției politice și chiar a torturării deținuților politice în anumite țări. Iar acum ei tac sau susțin preluarea Curții Constituționale prin folosirea forței”, este mesajul transmis de Patryk Jaki.

Proteste la București, în noiembrie, pentru susținerea lui Călin Georgescu

În urmă cu doar câteva zile, președintele AUR anunța că membrii AUR vor veni în București pe 14 și 15 noiembrie. Aceștia vor protesta față de arestarea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Este prima mobilizare explicită a AUR pentru un protest organizat în București, după apelurile repetate ale lui George Simion la manifestații în țară. Liderul partidului și-a exprimat în ultimele zile susținerea pentru Călin Georgescu.

Vă reamintim că, azi, Călin Georgescu a revenit în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, unde cere, pentru a doua oară, înlocuirea măsurii arestării preventive. Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni, la ora 12, motivul fiind lipsa motivării prelungirii arestarii preventive. Detaliile, AICI.

Sursă video: Facebook / George Simion