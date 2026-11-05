Ahold Delhaize, grupul care deține în România rețelele Mega Image și Profi, a încheiat un nou acord pentru achiziția de energie din surse regenerabile. Contractul vizează o parte din producția a două proiecte energetice de mari dimensiuni, unul eolian și unul fotovoltaic, dezvoltate de compania cehă Rezolv Energy.

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Acordul este unul de tip vPPA (contract virtual de achiziție a energiei) și se numără printre cele mai importante înțelegeri corporative de acest fel din Europa de Sud-Est, potrivit celor două companii.

Energie din două proiecte de amploare, din Constanța și Arad

Prin acest contract, Ahold Delhaize va achiziționa aproximativ 14% din producția celor două parcuri și va beneficia de Garanții de Origine pentru o perioadă de zece ani, începând din 2029.

Primul proiect este parcul eolian Dunărea Est, care va fi construit în județul Constanța. Acesta are o producție anuală estimată la 780 GWh și ar urma să intre în exploatare în 2029.

Al doilea proiect, Dama Solar, va fi amplasat în județul Arad. Parcul fotovoltaic va avea o capacitate instalată de peste 1.200 MW și va include aproximativ două milioane de panouri solare. Producția anuală estimată se ridică la 1.800 GWh.

Potrivit estimărilor, cele două investiții vor putea asigura împreună consumul de energie pentru aproximativ 1,6 milioane de gospodării din regiune.

Ahold Delhaize își devansează obiectivul privind energia regenerabilă

Noul contract face parte din strategia grupului de reducere a amprentei energetice și de creștere a ponderii surselor regenerabile în activitatea sa europeană.

Ahold Delhaize estimează că, prin acest acord și prin contractele încheiate anterior, va putea acoperi integral consumul de electricitate al operațiunilor sale din Europa cu energie regenerabilă până în 2030. Astfel, compania ar urma să își atingă obiectivul cu cinci ani mai devreme decât termenul stabilit inițial.

Reprezentanții Rezolv Energy consideră că înțelegerea consolidează rolul grupului de retail în tranziția energetică a României. Alastair Hammond, directorul executiv al companiei, a descris contractul drept unul dintre cele mai importante acorduri corporative virtuale de achiziție a energiei încheiate în regiune.

Al doilea contract de energie verde pentru România

Noua înțelegere nu este prima de acest fel încheiată de Ahold Delhaize pe piața locală. Anul trecut, grupul a semnat un acord cu producătorul grec HelleniQ Energy pentru achiziția a aproximativ jumătate din producția unui parc eolian care urmează să fie construit în județul Galați.

În România, Ahold Delhaize operează un portofoliu de retail care include Mega Image, Profi și Shop & Go, după integrarea rețelei Profi în grup.