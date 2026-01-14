Prima pagină » Actualitate » Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani

Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani

Bianca Dogaru
14 ian. 2026, 14:55, Actualitate
Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani

Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Decizia a fost luată miercuri, 14 ianuarie, de Curtea de Apel Bacău și nu este definitivă. 

Este vorba despre Daniel Bosânceanu, fost șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Procurorii spun că, între anii 2015 și 2017, acesta a obligat o adolescentă să întrețină relații sexuale prin violență și amenințări cu moartea.

Anchetatorii arată că faptele au avut loc într-un apartament din Iași și, de câteva ori, în mașina procurorului, în zone izolate. Victima avea 15 ani la începutul faptelor și era amenințată să păstreze tăcerea.

Dosarul a fost inițial închis, dar decizia a fost anulată în 2023 de procurorul general. Cazul a ajuns din nou în instanță, iar procesul a fost mutat la Curtea de Apel Bacău. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
CONTROVERSĂ Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
15:47
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
UTILE Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
15:32
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
MEDIA Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
15:18
Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
LIVE UPDATE Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
15:34
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
FLASH NEWS Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase
15:28
Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase
DECIZIE Japonia: Șefa guvernului va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea
15:17
Japonia: Șefa guvernului va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea
POLITICĂ România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia
15:15
România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia
HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2026. Taurii primesc un telefon important
15:00
Horoscop 15 ianuarie 2026. Taurii primesc un telefon important
FLASH NEWS Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”
14:52
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”

Cele mai noi

Trimite acest link pe