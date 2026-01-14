Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani

Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Decizia a fost luată miercuri, 14 ianuarie, de Curtea de Apel Bacău și nu este definitivă.

Este vorba despre Daniel Bosânceanu, fost șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Procurorii spun că, între anii 2015 și 2017, acesta a obligat o adolescentă să întrețină relații sexuale prin violență și amenințări cu moartea.

Anchetatorii arată că faptele au avut loc într-un apartament din Iași și, de câteva ori, în mașina procurorului, în zone izolate. Victima avea 15 ani la începutul faptelor și era amenințată să păstreze tăcerea.

Dosarul a fost inițial închis, dar decizia a fost anulată în 2023 de procurorul general. Cazul a ajuns din nou în instanță, iar procesul a fost mutat la Curtea de Apel Bacău. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

