Un PROCUROR s-ar fi luat la bătaie cu un șofer pe o stradă din Târgu Jiu. Poliția face cercetări în acest caz

Un procuror ar fi intrat într-o altercație fizică cu un șofer, joi seară, pe un drum din Târgu Jiu. Procurorul e acum cercetat în stare de libertate. Poliția face verificări în acest caz.

Cei doi șoferi, procurorul de la DNA București, Emil Moța, și un tânăr de 23 de ani din Târgu Jiu, s-au întâlnit pe o stradă îngustă din municipiu, s-au dat jos din mașină și au început să se certe.

Agresiunea verbală a escaladat și s-au luat la bătaie, susțin surse, potrivit Antena 3. În urma conflictului, tânărul a ajuns la spital și a fost supus unor investigații medicale la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Acesta acuză dureri în zona cervicală și prezintă mai multe leziuni în zona gâtului. Bărbatul a declarat că a fost victima unei agresiuni. Tânărul nu a rămas în spital, dar s-a prezentat la Poliție, unde explicat că ar fi fost strâns de gât de procuror.

Procurorul DNA a sunat la 112 și a anunțat că este șicanat în trafic. La fața locului s-a prezentat aseară chiar adjunctul IPJ Gorj, care a solicitat ca de această cauză să se ocupe Serviciul de investigații criminale.