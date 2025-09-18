Prima pagină » Actualitate » Bărbat UCIS lângă București de o șoferiță beată, care a fugit de la locul accidentului. Femeia avea permisul de conducere anulat

Bărbat UCIS lângă București de o șoferiță beată, care a fugit de la locul accidentului. Femeia avea permisul de conducere anulat

Ruxandra Radulescu
18 sept. 2025, 17:49, Actualitate
Bărbat UCIS lângă București de o șoferiță beată, care a fugit de la locul accidentului. Femeia avea permisul de conducere anulat
FOTO - Captură video

Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit lângă Capitală, în zona localității Popeşti-Leodeni, pe autostradă. Acesta este victima unui accident rutier provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului, care a fugit de la locul faptei. Femeia a fost identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului.

Accidentul fatal s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, 17-18 septembrie, când femeia, aflată la volanul unei mașini, a lovit un bărbat care circula pe un scuter, transmit surse pentru Antena 3. După impact, aceasta și-a continuat drumul fără să oprească şi fără să anunţe autoritățile, transmite Adevărul.ro.

Cadavrul victimei a fost descoperit abia în dimineața următoare, de către un participant la trafic, care a alertat autoritățile. La fața locului, polițiștii au găsit și scuterul, aflat la câțiva metri de trupul neînsuflețit, elemente ce au indicat clar că este vorba despre un accident rutier.

Pe baza imaginilor video, anchetatorii au reușit să identifice mașina și să o localizeze pe șoferiță. Aceasta a fost găsită acasă, dormind.

Autoarea accidentului soldat cu moartea unui om este o tânără în vârstă de 29 de ani, care avea deja permisul de conducere anulat, după ce fusese prinsă anterior conducând sub influența alcoolului. În fața polițiștilor, ea a declarat că nu își amintește să fi provocat accidentul, însă a recunoscut că a urcat din nou băută la volan.

Femeia a fost dusă la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.

